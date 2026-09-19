دبیرکل حزبالله: مقاومت تنها راه مقابله با صهیونیستهاست
به گزارش تابناک، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله در پیامی به کنفرانس «شهید مقاومت» که به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس «سازمان دانشجویان امامیه» در پاکستان برگزار شد، تأکید کرد که مقاومت با تمامی انواعش همچنان تنها راه پایان دادن به اشغالگری و آزادسازی اراضی است و همه راههای دیگر صرفا تلف کردن وقت است.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که ایستادگی و مقاومت در برابر طاغوت آمریکایی و صهیونیستی و جلوگیری از تحقق اهداف آنها، یک پیروزی است.
وی افزود: ما در لبنان گزینه مقاومت را مستقیما آزمودیم و دریافتیم که صرفا این گزینه اراضی اشغالی و انسان را آزاد میکند.
دبیرکل حزبالله تاکید کرد: هیچگونه برابری نظامی با دشمن وجود ندارد، اما ما میدانیم که صاحب حق و صاحب زمین هستیم و باید به هر قیمتی مقاومت کنیم.
شیخ قاسم اظهار داشت: تهاجم آمریکایی-اسرائیلی علیه ایران با هدف ساقط کردن نظام اسلامی بود اما ایران پیروز شد.
وی گفت: حتی اگر وضعیت در لبنان روزها و ماهها به درازا بکشد، ما پیروز هستیم؛ زیرا ایستادگی کردیم و مانع از آن شدیم که دشمن به اهدافش دست یابد.
دبیرکل حزبالله عنوان کرد: سید شهدای امت، سید حسن نصرالله در برافراشتن پرچم مقاومت در لبنان، فلسطین و منطقه شاخص بود و جهتگیری ایشان مسئله فلسطین بود.
شیخ قاسم اظهار داشت: فلسطین برای ما مسئله مرکزی است، همانطور که سید شهدای امت گفت و توصیه کرد لذا باید با تمام توان برای یاریِ مسئله فلسطین تلاش کنیم.