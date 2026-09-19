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مرگ دردناک زن جوان پس از عمل بینی در قیطریه تهران

زن جوانی که برای انجام عمل زیبایی بینی به یک مطب خصوصی در محله قیطریه تهران مراجعه کرده بود، پس از بدحال‌شدن حین عمل و انتقال به بیمارستان طالقانی جان خود را از دست داد؛ همسر این زن از پزشک جراح و مطب مورد نظر شکایت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۹۴
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6700 بازدید
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۴
عمل جراحی

به گزارش تابناک، کارکنان انتظامات بیمارستان طالقانی تهران از طریق تماس تلفنی با بازپرس ویژه قتل، مرگ مشکوک زن جوانی را در بخش اورژانس این بیمارستان گزارش کردند. به دنبال اعلام این خبر، تحقیقات جنایی آغاز شد و تیم بررسی در تحقیقات ابتدایی دریافتند زن جوان پس از بدحال‌شدن در یک مطب خصوصی واقع در محله قیطریه تهران، توسط عوامل اورژانس به بیمارستان طالقانی منتقل شده است.

بررسی‌های اولیه نشان داد اقدامات کادر درمان برای نجات جان این زن مؤثر واقع نشده و وی نهایتاً جان خود را از دست داده است.

در ادامه تحقیقات از همسر متوفی که به همراه عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود، مشخص شد زن جوان برای انجام عمل جراحی بینی به یک مطب خصوصی در محله قیطریه مراجعه کرده بود که در جریان عمل زیبایی حال او بد شده و نهایتاً به کما رفته است.

پس از وخامت وضعیت زن جوان، کارکنان مطب با اورژانس تماس گرفته و وی به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود، اما زن جوان در بیمارستان به دلیل نامشخصی جان خود را از دست داد.

در جریان تحقیقات، همسر متوفی با حضور در مرجع قضایی از پزشک جراح که عمل زیبایی را انجام داده بود و همچنین مطب مورد نظر شکایت خود را ثبت کرد.

در ادامه، تیم جنایی مأموریت یافت با انجام تحقیقات بیشتر، ابعاد مختلف این پرونده را بررسی کند.

بنابراین گزارش، با دستور بازپرس ویژه قتل، جسد زن جوان برای انجام معاینات دقیق‌تر و تعیین علت تامه فوت، همچنین انجام آزمایش‌های سم‌شناسی، آسیب‌شناسی و پاتولوژی به سالن تشریح پزشکی قانونی منتقل شد.

پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت، برای رسیدگی تخصصی به دادسرای ناحیه ۲۶ تهران، ویژه جرایم پزشکی، ارجاع شد و تحقیقات درباره علت دقیق مرگ زن جوان ادامه دارد.

منبع: رکنا

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برچسب ها
عمل جراحی قیطریه بیمارستان عمل بینی فوت بیمار قصور پزشکی مرگ مشکوک شکایت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Canada
|
۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
14
پاسخ
این عمل ها باید در بیمارستان انجام بشه نه مطب.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
15
پاسخ
من نمیدونم این خانما چرا اینقدر با بینی دشمنی دارند..چیزی که خدا داده متاسب تیپ و قیافه هر کسی هست .چرا دست کاری به هنر خدا میکنید تا این بلاها حاصل شود؟؟ حالا ارزش داشت؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
12
پاسخ
مگه تو مطبم جراحی میکنن بدون امکانات
کیا
|
Korea (the Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
7
پاسخ
چشم و هم چشمی پدر ما ایرانی ها رو در آورده.
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