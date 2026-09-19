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تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در این استان تداوم دارد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان از تداوم تعطیلی پنجشنبه‌ها خبر داد و گفت: ساعات حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نیمه دوم سال ۸ تا ۱۳ تعیین شده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۹۳
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استانداری سمنان

به گزارش تابناک، رضا عبدالله زاده شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل استانداری سمنان، اظهار کرد: پیرامون بر اساس مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان سمنان و بخشنامه شماره ۴۴۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور، روند تعطیلی پنجشنبه‌ها در استان تا پایان سال جاری تمدید شد.

وی با اشاره به تغییر ساعات کاری دستگاه‌ها در نیمه دوم سال، افزود: از اول مهرماه تا پایان سال، ساعات کاری و حضور کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان تصریح کرد: ساعت فعالیت نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین دستگاه‌های خدمت‌رسان از جمله مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی واحدهای ستادی ملی این دستگاه‌ها تعیین می‌شود.

عبدالله زاده همچنین بر ضرورت مدیریت بهینه مصرف انرژی در ایام سرد سال تأکید کرد و افزود: مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمینه کاهش و مدیریت مصرف انرژی اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

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