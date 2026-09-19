نقض حریم هوایی محل حضور ترامپ در کمپ دیوید

با نقض پرواز ممنوع در محل اقامت ترامپ، جنگنده اف-۱۶ به منطقه اعزام شدند.

به گزارش تابناک، هم‌زمان با اقامت دونالد ترامپ در نزدیکی کمپ دیوید، یک جنگنده اف-۱۶ امروز شنبه پس از ورود یک هواپیما به محدوده پرواز ممنوع، به این منطقه اعزام شد.

بر اساس بیانیۀ نیروی هوایی آمریکا، این هواپیما حوالی ساعت ۷:۵۰ صبح به وقت محلی رهگیری شد.

در جریان این رهگیری، اف-۱۶ منور شلیک کرد که احتمالاً توسط ساکنان منطقه قابل مشاهده بود.