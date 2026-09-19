نقض حریم هوایی محل حضور ترامپ در کمپ دیوید
با نقض پرواز ممنوع در محل اقامت ترامپ، جنگنده اف-۱۶ به منطقه اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۹۲| |
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به گزارش تابناک، همزمان با اقامت دونالد ترامپ در نزدیکی کمپ دیوید، یک جنگنده اف-۱۶ امروز شنبه پس از ورود یک هواپیما به محدوده پرواز ممنوع، به این منطقه اعزام شد.
بر اساس بیانیۀ نیروی هوایی آمریکا، این هواپیما حوالی ساعت ۷:۵۰ صبح به وقت محلی رهگیری شد.
در جریان این رهگیری، اف-۱۶ منور شلیک کرد که احتمالاً توسط ساکنان منطقه قابل مشاهده بود.
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