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نقض حریم هوایی محل حضور ترامپ در کمپ دیوید

با نقض پرواز ممنوع در محل اقامت ترامپ، جنگنده اف-۱۶ به منطقه اعزام شدند.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۹۲
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3845 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک، هم‌زمان با اقامت دونالد ترامپ در نزدیکی کمپ دیوید، یک جنگنده اف-۱۶ امروز شنبه پس از ورود یک هواپیما به محدوده پرواز ممنوع، به این منطقه اعزام شد.

بر اساس بیانیۀ نیروی هوایی آمریکا، این هواپیما حوالی ساعت ۷:۵۰ صبح به وقت محلی رهگیری شد.

در جریان این رهگیری، اف-۱۶ منور شلیک کرد که احتمالاً توسط ساکنان منطقه قابل مشاهده بود.

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آمریکا ترامپ کمپ دیوید اقامتگاه نقض حریم هوایی
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