نتانیاهو در فرودگاه نظامی خارج از نیویورک فرود میآید
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، بهجای فرودگاه غیرنظامی نیویورک، در یک فرودگاه نظامی در خارج از این شهر فرود خواهد آمد. او سپس برای ایراد سخنرانی خود در مقر سازمان ملل متحد، به منهتن سفر میکند.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۹۰| |
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به گزارش تابناک، بر اساس گزارش شبکهٔ i24، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در جریان سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در فرودگاه غیرنظامی این شهر فرود نخواهد آمد. او بهجای آن، در یک فرودگاه نظامی در خارج از نیویورک به زمین مینشیند.
نتانیاهو پس از فرود، به منهتن و مقر سازمان ملل متحد سفر خواهد کرد، جایی که قرار است سخنرانی خود را روز پنجشنبه ساعت ۲ بعدازظهر به وقت محلی انجام دهد.
این تصمیم برای فرود در فرودگاه نظامی، احتمالاً به دلایل امنیتی و با توجه به تنشهای موجود و فراخوانهای اعتراضی علیه سفر نخستوزیر رژیم صهیونیستی به نیویورک اتخاذ شده است. پیشتر زهران ممدانی، شهردار نیویورک، از مردم خواسته بود در اعتراض به حضور نتانیاهو تظاهرات کنند.
منبع: فارس
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