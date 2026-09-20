کشف تازه در مقبره فرعون
به گزارش تابناک، بررسی جدید آرامگاه مشهور (KV۶۲) در «دره پادشاهان» واقع در مصر، ناهنجاریهای زیرزمینی را آشکار کرده است که به گفته پژوهشگران ممکن است در حقیقت مجموعه پنهانی از اتاقها و گذرگاهها باشد.
با این حال، نتایج قطعی نیست و سایر کارشناسان تا زمانی که دادههای دقیقتر یا شواهد فیزیکی در دسترس نباشد درباره تایید آن هشدار دادهاند.
پژوهشگران برای بررسی آرامگاه و زمین اطراف آن از رادار نفوذی به زمین (GPR) و اندازهگیریهای میکروگرانشی استفاده کردند. اندازهگیریهای میکروگرانشی تغییرات بسیار کوچک در میدان گرانشی زمین را تشخیص میدهد که دانشمندان میتوانند از آن برای شناسایی تفاوتهای چگالی مواد زیر سطح استفاده کنند.
گروه پژوهشی میگوید که این شواهد به ساختارهایی اشاره دارد که ممکن است پیش از مقبره «توتعنخآمون» وجود داشته باشند.
«ممدوح الدماطی»، باستانشناس دانشگاه «عین شمس» در قاهره و وزیر پیشین آثار باستانی مصر، گفت که این یافتهها نشاندهنده وجود احتمالی مجموعهای پنهانی از راهروها و اتاقها است.
یکی از جالبترین چیزهایی که پژوهشگران یافتند، شواهدی از چیزی است که به اعتقاد آنها میتواند راهرویی به عرض دو متر و مملو از آوار باشد که از اتاق تدفین توتعنخآمون امتداد مییابد.
«جورج بالارد»، مهندس سازه و متخصص ژئوفیزیک، که نتایج این بررسی را در کنار دادههای بررسیهای پیشین تحلیل کرد، میگوید در بررسیهای پیشین ممکن است این یافته از نگاهشان دور مانده باشد؛ زیرا آنها در جستوجوی اتاقی بزرگ و خالی، درست در پشت دیوار آرامگاه بودند.
بررسی میکروگرانشی شامل بیش از ۱٬۲۰۰ اندازهگیری بود که در محدودهای حدود ۳۵ متر مربع پیرامون مقبره انجام شد.
به گفته «بالارد»، برخی از ناهنجاریهای حاصل به نظر میرسد ساختارهای کمچگالی داشتهباشند که با دیوار شمالی اتاق خاکسپاری «توتعنخآمون» همراستا هستند؛ ویژگیهایی که میتواند با فضاهای ساخته دست انسان سازگار باشد.
یکی از این شواهد، «ناهنجاری ۷» است که به گفته «بالارد» این احتمال وجود دارد که این یافته بهطور بالقوه نشاندهنده اتاقی حاوی اشیاء باشد.
اکنون این یافتهها، گمانهزنیهایی را دوباره در مرکز توجه قرار داده که از بیش از یک دهه بر سر زبانها افتاده است.
در سال ۲۰۱۵، «نیکلاس ریوز»، مصرشناس بریتانیایی، این فرضیه را مطرح کرد که مقبره «توتعنخآمون» ممکن است چند اتاق اضافی را پنهان کرده باشد که احتمال دارد یکی از آنها اتاق خاکسپاری «نفرتیتی»، یکی از مشهورترین ملکههای مصر باستان باشد.
مقبره «توتعنخآمون» مدتهاست باستانشناسان را مجذوب خود کرده است؛ چراکه به عنوان یک مقبره سلطنتی بهطور غیرعادی کوچک است. «ریوز» اینطور استدلال میکند که خطوط و ترکهای قابل مشاهده روی دیوار شمالی این اتاق تدفین، همراه با تغییرات در نقاشیهای باستانی آن، میتواند نشاندهنده دری پنهان باشد.
بر اساس نظریه او، «KV۶۲» در اصل بخشی از یک مقبره سلطنتی بسیار بزرگتر بوده است. هنگامی که «توتعنخآمون» بهطور غیرمنتظره در سن جوانی درگذشت، بخشی از مجموعه موجود ممکن است برای خاکسپاری او آماده شده باشد و بخشهای دیگر مُهر و موم شدند.
تلاشهای قبلی برای آزمودن این نظریه با استفاده از فناوری ژئوفیزیکی نتایج متناقضی نشان داده است؛ چراکه برخی بررسیها فضاهای پنهان احتمالی را نشان دادهاند و برخی دیگر هیچ شواهد قانعکنندهای پیدا نکردند.
حالا این بررسیهای جدید، بحث درباره احتمال وجود اتاقکهای مخفی را دوباره زنده کرده است، اما متخصصان خارج از این پژوهش معتقدند که برای اظهار نظر شواهد بیشتری لازم است.
«کریستوفر گافنی»، باستانشناس و متخصص رادار نفوذی به زمین در دانشگاه برادفورد، این پژوهش را «شگفتانگیز» توصیف کرد اما گفت اطلاعات منتشرشده برای رسیدن به نتیجهای قطعی کافی نیست.
«پیتر استایلز»، ژئوفیزیکدان دانشگاه «کیل»، نیز گفت که شواهد میکروگرانشی وجود اتاقها را محتمل نشان میدهد و در همان حال خواستار دادههای دقیقتر شد.
چه چیزی ممکن است پشت دیوارها باشد؟
باستانشناسان خاطرنشان کردهاند که حتی اگر اتاقهای پنهان در نهایت تأیید شوند، تضمینی وجود ندارد که محل دفن «نفرتیتی» باشد.
این فضاها ممکن است انبار یا بخش دیگری از یک مجموعه خاکسپاری قدیمیتر باشد.
با این حال، پژوهشگران باور دارند که بررسی فیزیکی ناهنجاریها میتواند سرانجام مشخص کند که آیا این راز چندیندهساله توضیحی ساختاری دارد یا خیر.
البته هرگونه کاوش یا حفاری نیازمند تأیید شورای عالی آثار باستانی مصر خواهد بود. اگر مجوز صادر شود، پژوهشگران امیدوارند پروژه اکتشافی بتواند از اوایل نوامبر آغاز شود.