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دستگیری شهروند خبرنگار اینترنشنال در پردیس

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفت: شهروند خبرنگار فعال شبکه اینترنشنال در شهرستان پردیس دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۸۷
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5951 بازدید
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۳
دستگیری

به گزارش تابناک، عنایت اله علیپور شامگاه شنبه اظهار کرد: شهروند خبرنگار فعال در شبکه ماهواره‌ای ایران اینترنشنال که اقدام به تهیه و ارسال فیلم های اعتراضی، تصاویر تورهای ایست‌های بازرسی و تحولات سطح شهرستان می‌کرد، توسط سربازان گمنام امام زمان در سپاه شهرستان پردیس شناسایی و دستگیر شد.
 
وی توضیح داد: در پی رصد و پایش فنی دقیق فضای مجازی و با اشراف اطلاعاتی سپاه شهرستان پردیس، فردی که بنا بر بررسی‌های انجام‌شده اقدام به تصویربرداری هدفمند از برخی حوادث، ایست‌های بازرسی و موضوعات خاص در سطح شهرستان و ارسال این تصاویر برای شبکه ایران اینترنشنال می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس افزود: متهم پس از دستگیری، برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات انتسابی، تحویل مقام قضایی شد و پرونده وی در چارچوب ضوابط قانونی در حال رسیدگی است.
 
علیپور با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجازی که با هدف جمع‌آوری و ارسال هدفمند اطلاعات، تصاویر یا محتوای مرتبط با موضوعات امنیتی و انتظامی صورت گیرد، مورد بررسی و پایش دقیق دستگاه‌های مسئول قرار خواهد گرفت.
 
وی به افرادی که با تصور ناشناس ماندن در فضای مجازی اقدام به چنین فعالیت‌هایی می‌کنند، هشدار داد: فضای مجازی از اشراف فنی و اطلاعاتی برخوردار است و افراد نباید تصور کنند فعالیت‌های آنان بدون امکان شناسایی و پیگیری باقی خواهد ماند. توصیه می‌شود شهروندان از ورود به فعالیت‌هایی که می‌تواند تبعات قانونی و قضایی به دنبال داشته باشد، خودداری کنند.

منبع: ایرنا

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پردیس دادستان ایران اینترنشنال شبکه معاند ارسال فیلم
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
20
20
پاسخ
خائن و جاسوس کثیف
و نه شهروند خبرنگار
mostafa faraji
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
16
23
پاسخ
سربازهای گمنام امام زمان دنبال پاشنه آشیل ها سیستم اداری اقتصادی امنیتی کشور باشن بهتر حالا یکی داشته رد می‌شده فیلم عکس گرفته مگه جمهوری اسلامی خبر نگار شهروند در اروپا آمریکا جاهای دیگه دنیا نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
2
پاسخ
شهروند خبرنگار!!!!!؟؟؟؟؟
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