دستگیری شهروند خبرنگار اینترنشنال در پردیس
به گزارش تابناک، عنایت اله علیپور شامگاه شنبه اظهار کرد: شهروند خبرنگار فعال در شبکه ماهوارهای ایران اینترنشنال که اقدام به تهیه و ارسال فیلم های اعتراضی، تصاویر تورهای ایستهای بازرسی و تحولات سطح شهرستان میکرد، توسط سربازان گمنام امام زمان در سپاه شهرستان پردیس شناسایی و دستگیر شد.
وی توضیح داد: در پی رصد و پایش فنی دقیق فضای مجازی و با اشراف اطلاعاتی سپاه شهرستان پردیس، فردی که بنا بر بررسیهای انجامشده اقدام به تصویربرداری هدفمند از برخی حوادث، ایستهای بازرسی و موضوعات خاص در سطح شهرستان و ارسال این تصاویر برای شبکه ایران اینترنشنال میکرد، شناسایی و دستگیر شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس افزود: متهم پس از دستگیری، برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی به اتهامات انتسابی، تحویل مقام قضایی شد و پرونده وی در چارچوب ضوابط قانونی در حال رسیدگی است.
علیپور با تأکید بر استمرار رصد فضای مجازی خاطرنشان کرد: فعالیتهای مجازی که با هدف جمعآوری و ارسال هدفمند اطلاعات، تصاویر یا محتوای مرتبط با موضوعات امنیتی و انتظامی صورت گیرد، مورد بررسی و پایش دقیق دستگاههای مسئول قرار خواهد گرفت.
وی به افرادی که با تصور ناشناس ماندن در فضای مجازی اقدام به چنین فعالیتهایی میکنند، هشدار داد: فضای مجازی از اشراف فنی و اطلاعاتی برخوردار است و افراد نباید تصور کنند فعالیتهای آنان بدون امکان شناسایی و پیگیری باقی خواهد ماند. توصیه میشود شهروندان از ورود به فعالیتهایی که میتواند تبعات قانونی و قضایی به دنبال داشته باشد، خودداری کنند.
منبع: ایرنا