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کشف محموله سلاح از قاچاقچیان در مرزهای جنوب شرقی

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری و یک قبضه نارنجک دستی در جریان رصد و پایش نوار مرزی استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۸۶
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سلاح

به گزارش تابناک، سردار جواد رفیعی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان پس از رصد و پایش دقیق نوار مرزی، قاچاقچیانی را که قصد انتقال محموله سلاح را داشتند شناسایی کردند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: قاچاقچیان پس از مشاهده مأموران و در مواجهه با مرزبانان، با رها کردن محموله از محل متواری شدند.

وی تصریح کرد: در این عملیات، ۱۴ قبضه سلاح شامل ۱۱ قبضه کلت، یک قبضه کلاش و ۲ قبضه سلاح شکاری به همراه یک قبضه نارنجک دستی کشف و ضبط شد.

رفیعی خاطرنشان کرد: اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان و رصد مستمر نوار مرزی، زمینه شناسایی و مقابله به‌موقع با عناصر و شبکه‌های قاچاق سلاح را فراهم کرده است.

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سیستان و بلوچستان نوار مرزی سلاح قاچاق سلاح مرزبانی قاچاقچیان
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