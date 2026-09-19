En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

وعده بررسی ترمیم مزد کارگران باز هم به تعویق افتاد!

در حالی که قرار بود موضوع ترمیم مزد کارگران در شهریور بررسی و تعیین تکلیف شود، جلسه امروز شورای عالی کار نیز بدون تصمیم درباره افزایش دستمزد به پایان رسید و مقرر شد این موضوع تا پیش از پایان مهرماه بار دیگر بررسی شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۸۴
| |
4270 بازدید
|
۱
حقوق کارگران

به گزارش تابناک، سیصد و چهل و پنجمین جلسه شورای عالی کار امروز (شنبه، ۲۸ شهریور) در حالی برگزار شد که موضوع بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در نیمه دوم سال مورد توجه قرار داشت، اما این جلسه نیز بدون تصمیم‌گیری درباره افزایش یا ترمیم دستمزد کارگران به پایان رسید، در حالی که در جلسه یکم شهریور شورای عالی کار مقرر شده بود موضوع وضعیت دستمزد کارگران و تشکیل کمیته مزد در شهریورماه پیگیری شود، در جلسه امروز نیز تصمیمی درباره تغییر میزان دستمزد و مزایای مزدی کارگران اتخاذ نشد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از جلسه مذکور، مقرر شده موضوع ترمیم مزد و بررسی شرایط معیشتی کارگران در جلسه دیگری که باید تا پیش از پایان مهر برگزار شود، مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

این در حالی است که در مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، موضوع بررسی مجدد دستمزد در صورت افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی و نرخ تورم کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته بود و نمایندگان کارگری نیز در هفته‌های گذشته بر ضرورت اجرای این بخش از مصوبه تأکید کرده‌اند.

در جلسه یکم شهریور نیز نمایندگان کارگری با استناد به بند «سایر موارد» صورتجلسه، موضوع بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال را مطرح کرده بودند و مقرر شده بود کمیته مزد برای بررسی وضعیت هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران تشکیل شود.

با این حال، با پایان شهریور همچنان تصمیمی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران اتخاذ نشده و بررسی این موضوع به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد.

موضوع ترمیم مزد در شرایطی همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار است که نمایندگان کارگری طی هفته‌های اخیر نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی و فاصله میان دستمزد و هزینه سبد معیشت هشدار داده‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هزینه سبد معیشت که در دی‌ ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه شده بود، از سوی نمایندگان کارگری در ماه‌های اخیر بسیار بیشتر (بیش از دو برابر) برآورد می‌شود.

اکنون باید منتظر ماند و دید جلسه بعدی شورای عالی کار که طبق برنامه اعلام‌شده باید پیش از پایان مهرماه برگزار شود، آیا به تصمیمی درباره ترمیم مزد و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران منجر خواهد شد یا بررسی این موضوع بار دیگر به جلسات بعدی موکول می‌شود؟

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
حقوق کارگران مزد کارگران ترمیم مزد افزایش حقوق معیشت کارگران نرخ تورم
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش حقوق نمایندگان مجلس+ جزییات
تورم مرداد ماه اعلام شد
همتی: نرخ تورم تیر نسبت به خرداد تقریبا نصف شد
تکذیب افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس
عقب‌ماندگی ۶۸ تا ۸۳ درصدی دستمزد کارگران
سقوط آزاد قدرت خرید؛ از ۷ گرم طلا تا نیم گرم!
تورم سالانه در یک قدمی عبور از ۷۰ درصد!
تورم خرداد سر به فلک کشید!
درخواست گودرزی برای افزایش حقوق نیروهای مسلح
کمیته بررسی مزد تشکیل می‌شود
هشداری که دولت باید جدی بگیرد/ تورم ۱۴۰ درصدی، سفره چه کسانی را کوچک‌تر کرد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
تا اخر سال فرصت برای بررسی هست
عجله نکنید
کارد هنوز به استخوان نرسیده
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qvM
tabnak.ir/005qvM