عکس: پوستر تازه رسانه رهبر انقلاب از بیانات ایشان

به گزارش تابناک، در پوستر تازه منتشر شده در رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بخشی از پیام رهبر معظّم انقلاب به‌ مناسبت هفته دولت منتشر شده است: بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.