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عکس: پوستر تازه رسانه رهبر انقلاب از بیانات ایشان

 رهبر معظم انقلاب: بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۸۳
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4923 بازدید
رهبر انقلاب

 به گزارش تابناک، در پوستر تازه منتشر شده در رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، بخشی از پیام رهبر معظّم انقلاب به‌ مناسبت هفته دولت منتشر شده است: بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.

عکس: پوستر تازه رسانه رهبر انقلاب از بیانات ایشان

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رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب هفته دولت اختلافات انسجام
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