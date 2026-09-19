عکس: پوستر تازه رسانه رهبر انقلاب از بیانات ایشان
رهبر معظم انقلاب: بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه بهضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۸۳| |
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به گزارش تابناک، در پوستر تازه منتشر شده در رسانه رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنهای، بخشی از پیام رهبر معظّم انقلاب به مناسبت هفته دولت منتشر شده است: بنده قاطعانه اعلام میکنم که ارتکاب هر آنچه بهضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.
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رهبر معظم انقلاب: گاهی بیان صادقانه ضعفها کمک به دشمن است/هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است
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