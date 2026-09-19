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کد خبر:۱۳۹۵۰۷۸
کد خبر:۱۳۹۵۰۷۸
73117 بازدید
نظرات: ۷
نبض خبر

درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید

پس از آنکه طی روزهای اخیر، برخی صفحات و کانال‌ها از وخامت حال او خبر داده‌اند، طی ساعات اخیر شایعاتی درباره فوت امیر نوری پس از جراحی منتشر شده که با واکنش‌هایی در فضای مجازی همراه شد. سیاوش قاسمی از همکاران امیر نوری پس از این شایعات با انتشار ویدیویی با گلایه از انتشار این شایعه گفت امیر نوری حالش خوب است و عملش هم با موفقیت انجام شده؛ او از مردم خواست به شایعات توجه نکنند و گفت: «امیر خانواده داره، دارید خانواده‌ش رو ناراحت می‌کنید.» همچنین مهران غفوریان در واکنش به شایعات درباره این بازیگر، در یک پیام ویدیویی گفت: من لازم دانستم، این فیلم را به اشتراک بگذارم و بگویم که امیر نوری خوب و سالم است. غفوریان با اشاره به اینکه با با خواهر امیر نوری در بیمارستان صحبت کرده است، از مخاطبان درخواست کرد به شایعات مسخره دامن نزنند. او گفت: مادر امیر نوری از این اتفاق مطلع نیست و خواهرش نیز خارج از کشور است، شایعه درست نکنید، امیر نوری سالم و زنده است، حال او خوب است و هر روز هم بهتر می‌شود. من خودم هم در بیمارستان او را دیدم، خطر رفع شده، خدا رحم کرده، همین الان هم با خواهرش تلفنی صحبت کردم لطف کنید این کارها را با زندگی مردم نکنید.»   پیش تر علیرضا مسعودی، معروف به «علی مشهدی» نویسنده، بازیگر و کارگردانی که سال‌هاست با امیر نوری دوستی و همکاری دارد تاکید کرده بود که وضعیت امیر نوری تثبیت شده است. براساس این پیگیری، امیر نوری همچنان در بیمارستان تحت درمان قرار دارد و روند بهبودی او ادامه دارد. دوستان و همکاران این بازیگر نیز برای سلامتی و بهبود کامل او ابراز امیدواری کرده‌اند. امیر نوری که طی سال‌های فعالیتش در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی حضور داشته، اخیراً نیز در گفت‌وگویی درباره اکبر عبدی و دوستی دیرینه‌اش با این بازیگر و خاطرات مشترکشان صحبت کرده بود. او مدتی است در فیلم یا سریال جدیدی مقابل دوربین نرفته است. مهران غفوریان، دوست و همبازی امیر نوری بازیگر سینما و تلویزیون که در پی یک تصادف شدید راهی بیمارستان شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت،
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برچسب‌ها:
نبض خبر امیر نوری تصادف مرگ ویدیو فوت بیمارستان مهران غفوریان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
12
52
پاسخ
این غفوریان که داغونتره والا
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۰:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
4
39
پاسخ
به ما چه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
12
7
پاسخ
بعضی هاواقعاًخیلی پستن که به خاطرفالورجمع کردن ولایک جمع کردن شایع پراکنی میکنن ماواقعاًخیلی ناراحت شدیم واعصابمون خوردشدچرابااعصاب مردم بازی میکنین وهمه رونگران میکنین ایشون ازبازیگران محبوب ودوست داشتنی هستن😡😡😡😡😡
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
16
پاسخ
بنده خدا شوگر ددی دهه هشتادی هاس چرا اونا نرفتن ملاقاتش فقط پولشو میخواستن؟!
اسدی
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
5
4
پاسخ
همین تیتر شما هم شایعه ساز و دلهره آفرینه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
3
13
پاسخ
وقتی بازیگرای سینمای ترکیه رو نگاه میکنم اینا هیچکدومشون بازیگر نیستند،بعدشم کلا یک تعداد محدودی هستند کسی رو هم راه نمیدن،اینقدر فیلم بازی کردن و همه تکراری هستند که فیلم برای ادم اصلا معنی نداره
ابراهیم
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
2
4
پاسخ
چقدر موجودات پستی هستن یه عده ؟؟واقعا شرم اوره به دروغ بگی فلانی فوت شده .امیر نوری عزیز انشاءالله سالهای سال سالم و سرحال تندرست باشید ❤️👍🙌
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