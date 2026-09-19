نوبیتکس هشتمین «فدرال افکت» را برگزار کرد

هشتمین رویداد زنده «فدرال افکت» نوبیتکس هم‌زمان با نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برگزار شد. این برنامه تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره و سخنرانی کوین وارش، رئیس این نهاد، را به‌صورت زنده پوشش داد و مهم‌ترین تحولات اقتصاد جهانی و ایران را بررسی کرد.

در این قسمت از «فدرال افکت»، افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره آمریکا و رسیدن آن به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد به‌صورت زنده پوشش داده شد. حسین عبده تبریزی، امیرمحمد گلوانی، علی رضاپور و بهزاد بهمن‌نژاد نیز درباره مسیر آینده سیاست پولی آمریکا، تورم، بازار کار، انرژی، طلا، بیت‌کوین، بازار سهام و اقتصاد ایران گفت‌وگو کردند.

اقتصاد آمریکا در نقطه حساس؛ تورم، انرژی و فشارهای سیاسی

کارشناسان در بخش نخست برنامه، شرایط اقتصاد آمریکا پیش از تصمیم فدرال رزرو را بررسی کردند. آن‌ها توضیح دادند که اقتصاد آمریکا همچنان نشانه‌هایی از مقاومت را نشان می‌دهد و بازار کار و رشد اقتصادی نیز بهتر از برخی انتظارات عمل کرده‌اند.

با این حال، تورم همچنان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فدرال رزرو باقی مانده است. کارشناسان با اشاره به قرار داشتن تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو در سال‌های اخیر، توضیح دادند که افزایش قیمت انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اختلال در زنجیره تامین می‌تواند روند کاهش تورم را دشوار کند.

در این بخش، فشارهای سیاسی بر فدرال رزرو نیز مورد بحث قرار گرفت. کارشناسان با اشاره به درخواست‌های دونالد ترامپ برای کاهش نرخ بهره، تصمیم اخیر فدرال رزرو را نشانه‌ای از تاکید این نهاد بر سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های اقتصادی دانستند.

پیام محکم فدرال رزرو به بازارها: افزایش نرخ بهره با رای کامل

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نشست اخیر خود، نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد و آن را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. همه اعضای کمیته به این تصمیم رای مثبت دادند و نتیجه نهایی با ۱۲ رای موافق و بدون رای مخالف اعلام شد.

علی رضاپور توضیح داد که اصل افزایش نرخ بهره برای بازارها غافلگیرکننده نبود، زیرا بخش مهمی از این تصمیم پیش‌تر در قیمت دارایی‌ها منعکس شده بود. به گفته او، بازارها بیش از خود تصمیم، به سیگنال‌های فدرال رزرو درباره مسیر آینده نرخ بهره توجه کردند.

کارشناسان همچنین تاکید کردند که فدرال رزرو در این نشست بار دیگر کنترل تورم را در اولویت قرار داد. کوین وارش نیز در سخنرانی خود بر سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌ها و ادامه تلاش برای دستیابی به هدف تورمی ۲ درصدی تاکید کرد.

چشم‌انداز نرخ بهره در پیش‌بینی‌های جدید فدرال رزرو

یکی از مهم‌ترین بخش‌های نشست فدرال رزرو، انتشار «دات پلات» یا نمودار پیش‌بینی اعضای این نهاد از مسیر آینده نرخ بهره بود. هر نقطه در این نمودار، برآورد یکی از اعضای فدرال رزرو از سطح مناسب نرخ بهره در سال‌های آینده را نشان می‌دهد.

دات پلات جدید نشان داد که بخشی از اعضای فدرال رزرو همچنان نرخ‌های بالاتر از ۴ درصد را برای سال‌های آینده محتمل می‌دانند. تحلیلگران «فدرال افکت» توضیح دادند که بازارها اکنون بیش از افزایش فعلی نرخ بهره، به چشم‌انداز تصمیم‌های بعدی فدرال رزرو توجه می‌کنند.

علی رضاپور نیز تاکید کرد که تغییر در داده‌های تورم، اشتغال و رشد اقتصادی می‌تواند پیش‌بینی اعضای فدرال رزرو و در نتیجه انتظارات بازار درباره دارایی‌هایی مانند طلا، سهام و بیت‌کوین را تغییر دهد.

واکنش بازارها به تصمیم فدرال رزرو

کارشناسان «فدرال افکت» در ادامه واکنش بازارهای مالی به تصمیم فدرال رزرو را بررسی کردند. طلا پس از اعلام افزایش نرخ بهره تا کف شش‌هفته‌ای خود کاهش یافت، اما در ادامه به بالای ۴۳۰۰ دلار بازگشت. بیت‌کوین نیز نوسان محدودی را تجربه کرد و پس از آن دوباره به بالای ۸۰ هزار دلار رسید.

تحلیلگران توضیح دادند که بازارها تا حد زیادی افزایش نرخ بهره را پیش‌خور کرده بودند و اکنون بیشتر به مسیر تصمیم‌های بعدی فدرال رزرو توجه می‌کنند. آن‌ها همچنین تاکید کردند که مسیر طلا و بیت‌کوین تنها به نرخ بهره وابسته نیست و عواملی مانند شرایط نقدینگی جهانی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و تحولات بازار انرژی نیز بر این دارایی‌ها اثر می‌گذارند.

در ادامه، کارشناسان وضعیت بازار انرژی و اثر گسترش هوش مصنوعی را بررسی کردند. آن‌ها توضیح دادند که تنش‌های ژئوپلیتیکی و شرایط عرضه جهانی همچنان بر قیمت نفت اثر می‌گذارد و توسعه مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز تقاضا برای انرژی را افزایش می‌دهد. به گفته کارشناسان، این روند می‌تواند در سال‌های آینده بر هزینه تولید، بهره‌وری و تورم جهانی اثر بگذارد.

اقتصاد ایران؛ تورم، نقدینگی و مسیر بازار سرمایه

در بخش اقتصاد ایران، کارشناسان به بررسی وضعیت تورم، نقدینگی، نرخ ارز و بازار سرمایه پرداختند. حسین عبده تبریزی با اشاره به رشد نقدینگی و فشارهای تورمی توضیح داد که سیاست‌گذاران اقتصادی همچنان با چالش کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی مواجه هستند.

در ادامه، وضعیت بورس تهران نیز مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان توضیح دادند که رشد اخیر بازار سهام ایران تحت تاثیر عواملی مانند جریان نقدینگی، افزایش نرخ ارز و انتظارات سرمایه‌گذاران از آینده اقتصاد بوده است.

امیرمحمد گلوانی با اشاره به اهمیت نرخ ارز موثر شرکت‌ها گفت مسیر آینده بازار سرمایه ایران به عواملی مانند سیاست‌های ارزی، شرایط ژئوپلیتیکی و میزان ورود نقدینگی وابسته خواهد بود.

فدرال افکت؛ روایت زنده تصمیمی که مسیر بازارها را شکل می‌دهد

هشتمین قسمت «فدرال افکت» نوبیتکس با پوشش زنده نشست فدرال رزرو، ترجمه هم‌زمان سخنرانی رئیس این نهاد و تحلیل کارشناسان اقتصادی برگزار شد. این برنامه نشان داد تصمیم‌های فدرال رزرو فقط به افزایش یا کاهش نرخ بهره محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از پیام‌ها درباره تورم، رشد اقتصادی، بازار کار و آینده سیاست پولی را به بازارهای جهانی منتقل می‌کند.

«فدرال افکت» نوبیتکس با هدف بررسی اثر تصمیم‌های اقتصاد کلان بر بازارهای مالی و افزایش آگاهی کاربران نسبت به روندهای اقتصادی جهان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند نسخه کامل هشتمین ویژه‌برنامه «فدرال افکت» را از طریق آپارات نوبیتکس مشاهده کنند.