هشدار امنیتی سفارت چین در عربستان

با تشدید تنش‌ها میان عربستان و یمن، سفارت چین در ریاض روز شنبه از اتباع خود خواست که اقدامات حفاظتی لازم را اتخاذ کنند.

به گزارش تابناک، سفارت چین در عربستان سعودی روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای فوری، از اتباع چینی و سازمان‌های مرتبط با چین در این کشور خواست تا ضمن تقویت تدابیر ایمنی، بلافاصله پس از دریافت هشدارهای امنیتی از سوی مقامات محلی، به پناهگاه بروند.

به گزارش سی‌جی‌تی‌ان، این هشدار در پی صدور چند هشدار امنیتی توسط عربستان از روز گذشته تاکنون صادر شد.

سفارت چین همچنین به افرادی که قصد سفر هوایی دارند توصیه کرد که برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلال، وضعیت پروازها و شرکت‌های هواپیمایی را پیگیری کنند.

با ادامه محاصره دریایی و هوایی یمن و تجاوزات نظامی سعودی‌ها علیه این کشور، انصارالله حملات خود علیه عربستان را افزایش داده است.

شهر ریاض و شهر الخرج (جنوب شرق ریاض) نیز بامداد امروز شاهد حملات موشکی ارتش یمن بود و در پی وقوع چندین انفجار در فرودگاه ملک خالد ریاض، تمامی پروازها به حالت تعلیق درآمده است.

منبع: فارس