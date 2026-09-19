دستگیری ۵ سارق مسلح طلا و زیورآلات در جیرفت
فرمانده انتظامی جیرفت از دستگیری ۵ سارق مسلح طلاجات منزل و زیور آلات بانوان در عملیات پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۴| |
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به گزارش تابناک، سرهنگ رضا فیروزبخت، با اشاره به وقوع چند فقره سرقت طلاجات منزل و زیورآلات بانوان گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی ۵ سارق دخیل در این سرقتها شدند و طی سه عملیات ضربتی و غافلگیرانه، ۵ سارق به همراه دو مالخر مرتبط با آنان را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی جیرفت با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مورد استفاده در سرقتها و اعتراف اعضای این باند به سرقت طلاجات منزل و زیورآلات بانوان با تهدید سلاح گرم، افزود: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
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