معوقات اردیبهشت بازنشستگان چه زمانی پرداخت میشود؟
به دنبال برخی اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر مشخص شدن زمان پرداخت بخش دوم (اردیبهشت ماه) معوقات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با تأکید بر اینکه زمان دقیق پرداخت بخش دوم معوقات بازنشستگان هنوز مشخص نیست، گفت: تاکنون تاریخ مشخصی برای پرداخت اعلام نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۳| |
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به گزارش تابناک، محمد اسدی درباره مطالب منتشرشده در برخی کانالهای بازنشستگی مبنی بر پرداخت بخش دوم معوقات بازنشستگان در آبانماه، اظهار کرد: در جلسهای در حضور رئیس جمهور موضوع مطرح شد و درخواست ما این بود که زمان پرداخت معوقات مشخص شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخ اعلام کردند که تلاش میکنیم این مطالبات را پرداخت کنیم، اما زمان مشخصی را اعلام نکردند.
رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور یادآور شد: کانون پیگیر است که مطالبات هرچه سریعتر پرداخت شود، اما در شرایط فعلی نمیتوان تاریخ دقیقی برای پرداخت اعلام کرد.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
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سلام خبری به خدا خودت بهتری بگو معوقات زودتر بده سود سهام عدالت بده بازنشستگان گناه دارن.
واقعا خجالت آوره که دولت حاضر نیست ۵ میلیونه ، ۸۰ درصد از بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی رو بده مگر چقدر اضافه کردید که حاصر به پس دادنش نیستید
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