En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

معوقات اردیبهشت بازنشستگان چه زمانی پرداخت می‌شود؟

به دنبال برخی اخبار منتشره در فضای مجازی مبنی بر مشخص شدن زمان پرداخت بخش دوم (اردیبهشت ماه) معوقات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، رئیس کانون عالی بازنشستگان کشور با تأکید بر اینکه زمان دقیق پرداخت بخش دوم معوقات بازنشستگان هنوز مشخص نیست، گفت: تاکنون تاریخ مشخصی برای پرداخت اعلام نشده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۳
| |
7568 بازدید
|
۵
بازنشستگان

به گزارش تابناک، محمد اسدی درباره مطالب منتشرشده در برخی کانال‌های بازنشستگی مبنی بر پرداخت بخش دوم معوقات بازنشستگان در آبان‌ماه، اظهار کرد: در جلسه‌ای در حضور رئیس جمهور موضوع مطرح شد و درخواست ما این بود که زمان پرداخت معوقات مشخص شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در پاسخ اعلام کردند که تلاش می‌کنیم این مطالبات را پرداخت کنیم، اما زمان مشخصی را اعلام نکردند.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی کشور یادآور شد: کانون پیگیر است که مطالبات هرچه سریع‌تر پرداخت شود، اما در شرایط فعلی نمی‌توان تاریخ دقیقی برای پرداخت اعلام کرد.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
تامین اجتماعی بازنشستگان معوقات مطالبات کانون عالی بازنشستگان
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قمار با معیشت بازنشستگان؛ اردیبهشتی که نیامد!
زمان واریز حقوق مردادماه بازنشستگان تأمین اجتماعی
خبر خوب برای بازنشستگان
پرداخت معوقات فروردین بازنشستگان متوقف شد
زمان واریز حقوق شهریور ماه بازنشستگان اعلام شد
زمان پرداخت معوقات بازنشستگان کارگری
ادامه واریز معوقات فروردین بازنشستگان
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
5
پاسخ
سلام خبری به خدا خودت بهتری بگو معوقات زودتر بده سود سهام عدالت بده بازنشستگان گناه دارن.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
8
پاسخ
حرفی که قابل انتشار باشه ندارم بگم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
10
پاسخ
واقعا خجالت آوره که دولت حاضر نیست ۵ میلیونه ، ۸۰ درصد از بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی رو بده مگر چقدر اضافه کردید که حاصر به پس دادنش نیستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
5
پاسخ
هنوز فروردین پرداخت نشده
اردی بهشت فعلا پیشکشمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
4
پاسخ
ببخشید اقای میدری ایا این پیام ها را می خواند یانه من نمی دانم چون پیام ها را من می خوانم ناراحت میشوم چون بازنشستگان نوه دارند خیلی ۰ا کرایه خانه یابدهکارند چه کار کنند دارو می خرند بخشید خبری جان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qvB
tabnak.ir/005qvB