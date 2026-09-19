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تشریح دستاوردهای اجلاس بریکس توسط پزشکیان

تأکید بر تأمین کالاهای اساسی و بهبود معیشت مردم

جلسه سران قوا  به میزبانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۲
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7808 بازدید
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نشست سران قوا

به گزارش تابناک، جلسه سران قوا  عصر امروز به میزبانی رئیس جمهور و با حضور رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس جمهور در این نشست، گزارشی از سفر خود به هند و دستاوردهای حضور در هجدهمین اجلاس سران بریکس ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، سران قوا با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا، مقرر کردند تأمین کالاهای اساسی و بهبود وضعیت معیشت مردم، حمایت از تولید، رفع موانع تولید و مساعدت در جهت جذب سرمایه‌گذاری مولد، در اولویت سیاست‌های کلی نظام قرار گیرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
1
پاسخ
کی ؟؟؟ جناب پزشکیان . سری به قصابی و بقالی و میوه فروشی و .... بزن ببین چه خبر است ؟ چرا سیب زمینی این قیمت است ؟ جرا قیمت لوبیا و برنج به اینجا رسیده ؟ گوشت و مرغ و ماهی چطور ؟ وعده دادن و صورتجلسه نوشتن آسان است . کاری کنید که مردم نتیجه اش را در قصابی و بقالی و ... ببینند . تا حالا که اینطور نبوده .
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