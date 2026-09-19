En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

ماجرای صدای انفجار در بیدگنه ملارد

در جریان خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در منطقه بیدگنه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در منطقه وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۰
| |
4120 بازدید
انفجار

به گزارش تابناک، امروز شنبه ۲۸ شهریور، در جریان خنثی‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در منطقه بیدگنه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در منطقه وجود دارد، اما جای نگرانی نیست.

این عملیات برای خنثی‌سازی مهمات منفجرنشده انجام می‌شود و صدای انفجار ناشی از یک انفجار کنترل‌شده است.

این موضوع هیچ خطری برای ساکنان منطقه ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استان تهران ملارد انفجار صدای انفجار انفجار کنترل شده
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وقوع انفجارهای کنترل شده در ملارد
اطلاعیه خنثی‌سازی و انهدام مهمات در پاکدشت
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جهرم
توضیح درباره صداهای شنیده شده در استان تهران
وقوع انفجارهایی در شمال و جنوب اصفهان + جزئیات
شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان!
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در امیدیه
احتمال شنیده شدن صدای انفجار فردا در شرق تهران
احتمال شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس
توضیح درباره صدای انفجارهای اطراف بهمئی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qv8
tabnak.ir/005qv8