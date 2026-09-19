ماجرای صدای انفجار در بیدگنه ملارد
در جریان خنثیسازی و انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده در منطقه بیدگنه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در منطقه وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۷۰| |
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به گزارش تابناک، امروز شنبه ۲۸ شهریور، در جریان خنثیسازی و انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده در منطقه بیدگنه، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در منطقه وجود دارد، اما جای نگرانی نیست.
این عملیات برای خنثیسازی مهمات منفجرنشده انجام میشود و صدای انفجار ناشی از یک انفجار کنترلشده است.
این موضوع هیچ خطری برای ساکنان منطقه ندارد.
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