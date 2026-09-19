En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دستگیری قاتلان بانوی اراکی در پی سرقت طلا

فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری سه متهم به قتل بانوی ۶۰ ساله اراکی در کمتر ۶ ساعت و کشف طلاجات سرقتی از متهمان در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۶۵
| |
4308 بازدید
|
۲
دستگیری

به گزارش تابناک، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش قتل یک بانوی ۶۰ ساله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در اراک، تیم‌های کارآگاه پلیس آگاهی با اعزام به محل، بررسی‌های میدانی و تخصصی را آغاز کردند.

تاجره با اشاره به جزئیات صحنه جرم افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد که مقتول با دست و پای بسته به قتل رسیده و انگیزه عاملان این جنایت، سرقت اموال و طلاجات بوده است.

وی افزود: با بهره‌گیری از توان تیم‌های تحقیق میدانی و تحلیل دقیق تصاویر دوربین‌های مداربسته، سه فرد مشکوک به‌عنوان عاملان اصلی جنایت شناسایی شدند و در جریان عملیات، مظنون اصلی دستگیر و در بازجویی‌های صورت گرفته، به ارتکاب قتل با همدستی دو نفر دیگر اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: در ادامه این عملیات غافلگیرانه، دو متهم دیگر پرونده نیز در کمتر از ۶ ساعت از وقوع جرم، بازداشت شدند و آن‌ها نیز به همدستی در قتل اعتراف کردند.

سردار تاجره با اشاره به کشف اموال مسروقه گفت: در جریان بازرسی‌ها، خریدار اموال مسروقه شناسایی و طلاجات کشف‌شده به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیون ریال از مخفیگاه متهمان ضبط شد.

وی بیان کرد: متهمان با قرار بازداشت روانه زندان شدند و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اراک قتل متهم دستگیری قاتل فراری سرقت طلا
عکس: هاشمی رفسنجانی در حال اسب سواری!
احتمالا آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز دست به اقداماتی بزند / ناو‌هایشان را در اقیانوس هند هدف قرار می‌دهیم
برخی کشور‌های منطقه تصور می‌کردند کار ایران تمام است/ ویتکاف به مذاکره کنندگان ایرانی می‌گفت «عالیه، عالیه»
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تایید حکم قصاص کارفرما به جرم قتل کارگر
جزییاتی از افشای جنایت در پونک + عکس مقتولان
دستگیری سارقان طلای بازار تهران
انهدام ۴ باند سرقت در البرز / دستگیری ۲۶ سارق
قاتل فراریِ ارومیه در تهران به دام افتاد!
قاتل فراری پس از ۲ سال دستگیر شد
قتل یک زن با روسری برای سرقت طلاهایش
دستگیری ۱۵ متهم در قتل پسر نوجوان
قاتل فراری توسط پلیس ایلام دستگیر شد
دستگیری قاتل فراری باغات بناب در مرزهای جنوبی
دستگیری عاملان قتل مسلحانه ایرانشهر پس از ۵ سال
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
3
پاسخ
خدالعنتشان کنه بیچاره اون خانم چه رنج وزجری کشیده
نیازی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
0
2
پاسخ
25 هزار میلیون ریال؟؟؟؟ جدیده؟
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۸۲ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۸۰ نظر)
تصاویر دوی ماراتن تهران که جنجال برانگیز شد  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۷۲ نظر)
یک فرد «بی‌سواد» پرونده ارز ۲۸۵۰۰ را بست / دولت گزینه «بدتر» را انتخاب کرد / چه کسانی طرح «تقویت پول ملی» را پشت گوش انداختند؟  (۶۶ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!  (۵۲ نظر)
ادعای جنگ‌طلبانه یا توهم سیاسی؟ / آقای الله‌کرم! جلیلی چه معجزه‌ای می‌کرد که پزشکیان نمی‌توانست؟  (۵۱ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qv3
tabnak.ir/005qv3