بوی نامطبوع لباس‌ها پس از شست‌وشو، لزوماً به معنای کثیف بودن آن‌ها نیست؛ بلکه عوامل متعددی همچون عدم تخلیه کامل رطوبت، تجمع جرم و باکتری در ماشین لباسشویی، استفاده نادرست از شوینده‌ها و ماندن بیش از حد لباس‌های خیس در دیگ، از اصلی‌ترین دلایل بروز این مشکل محسوب می‌شوند.

به گزارش تابناک؛ بوی نامطبوع لباس بعد از شست‌وشو معمولاً به یکی از مشکلات مربوط به خود لباس، شوینده یا ماشین لباسشویی برمی‌گردد. مهم‌ترین دلایل این مشکل شامل موارد زیر هستند.

۱. باقی ماندن رطوبت داخل لباسشویی

رطوبت باقی‌مانده در دیگ، لاستیک دور در یا بخش‌های داخلی ماشین لباسشویی می‌تواند محیط مناسبی برای رشد باکتری‌ها و ایجاد بوی نامطبوع فراهم کند.

عکس‌های یواشکی علی ضیا جنجالی شد

۲. کثیف بودن لاستیک دور در ماشین لباسشویی

لاستیک دور در به‌مرور زمان محل تجمع پرز لباس، مو، باقی‌مانده شوینده و رطوبت خواهد شد. اگر این قسمت را مرتب تمیز نکنید، ممکن است بوی بد به لباس‌ها منتقل شود.

۳. تجمع جرم و باکتری در دیگ

استفاده مداوم از برنامه‌های شست‌وشوی سرد و تمیز نکردن دستگاه می‌تواند باعث تجمع جرم و آلودگی در بخش‌های داخلی دیگ شده و بوی نامطبوع ایجاد کند.

۴. استفاده بیش از حد یا کم از شوینده

کم بودن شوینده ممکن است باعث تمیز نشدن کامل لباس‌ها شده و استفاده بیش از حد نیز می‌تواند باعث باقی ماندن مواد شوینده روی لباس و داخل دستگاه شود؛ بنابراین بهتر است مقدار شوینده را مطابق دستورالعمل محصول و میزان لباس‌ها استفاده کنید.

۵. پر کردن بیش از ظرفیت ماشین لباسشویی

وقتی دیگ بیش از حد پر باشد، آب و شوینده به‌خوبی بین لباس‌ها جریان پیدا نمی‌کنند و شست‌وشو کامل انجام نمی‌شود. در نتیجه، ممکن است بخشی از آلودگی و بو روی لباس‌ها باقی بماند.

۶. شست‌وشو با دمای نامناسب

برخی لباس‌ها با شست‌وشوی سرد به‌خوبی تمیز می‌شوند، اما برای از بین بردن برخی آلودگی‌ها و چربی‌ها، استفاده از دمای بالاتر در صورت سازگاری با جنس لباس می‌تواند مؤثرتر باشد.

۷. باقی ماندن لباس‌ها داخل ماشین بعد از پایان شست‌وشو

لباس‌های خیس اگر برای مدت طولانی داخل دیگ باقی بمانند، خیلی سریع بوی بد می‌گیرند. بهتر است بلافاصله پس از پایان برنامه، لباس‌ها را خارج کرده و برای خشک شدن پهن کنید.

۸. کثیف بودن جاپودری و فیلتر

باقی‌مانده پودر یا مایع شوینده در جاپودری و تجمع پرز و آلودگی در فیلتر نیز می‌تواند باعث ایجاد بوی بد شود. این قسمت‌ها باید به‌صورت دوره‌ای تمیز گردند.

۹. مشکل در تخلیه آب

اگر آب به‌طور کامل از ماشین تخلیه نشود، رطوبت باقی‌مانده می‌تواند بوی فاضلاب یا بوی نامطبوع در لباس‌ها را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، مسیر تخلیه و فیلتر باید بررسی شود.

۱۰. کهنه یا کثیف بودن خود لباس‌ها

گاهی منشأ بو خود لباس است. لباس‌هایی که مدت زیادی در سبد لباس‌های کثیف مانده‌اند یا با عرق و آلودگی زیاد شسته می‌شوند، ممکن است به برنامه یا روش شست‌وشوی مناسب‌تری احتیاج داشته باشند.