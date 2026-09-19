هشدار انصارالله به عربستان: حملات بزرگتر در راه است!
به گزارش تابناک، « عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در پی حملات تلافیجویانه یمن به فرودگاه ریاض تصریح کرد که حملات بزرگتر در پیش است.
«حزام الاسد»، عضو دفتر سیاسی انصارالله تصریح کرد «دشمن سعودی در بازی با آتش علیه مردم یمن پا را از حد فراتر گذاشته و دست به محاصره، تجاوز، بهتان {ادعای حمله به مکه} و حملات داعشگونه علیه یمن زده است»
وزارت امور خارجه یمن ساعاتی پیش با اشاره به حملات عربستان سعودی در این کشور، از جامعه بینالمللی خواست مسئولیت خود را در قبال «اقدامات جنایتکارانه داعشگونه» بر عهده بگیرد.
وزارت امور خارجه یمن گفت: «اقدامات جنایتکارانه داعشگونهای که نظام سعودی به انجام آنها در یمن روی آورده است، ایجاب میکند جامعه بینالمللی مسئولیت خود را در قبال این اقدامات بر عهده بگیرد.»
در پی حملات نیروهای مسلح یمن، دو مخزن سوخت آرامکو در شمال فرودگاه بینالمللی ملک خالد هدف قرار گرفته و در حال سوختن است همچنین یکی از ساختمانهای بخش بار فرودگاه نیز هدف قرار گرفته است.
شهر ریاض و شهر الخرج (جنوب شرق ریاض) نیز بامداد امروز شاهد حملات موشکی ارتش یمن بود.
رسانهها از توقف پروازها در فرودگاه شهر ریاض در پی برخورد یک پهپاد انتحاری که از سمت یمن به پرواز درآمده بود، خبر میدهند.