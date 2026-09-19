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انهدام ۴ باند سرقت در البرز / دستگیری ۲۶ سارق

فرمانده انتظامی البرز از انهدام چهار باند سرقت و دستگیری بیش از ۲۶ سارق در این استان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۵۳
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پلیس

به گزارش تابناک، سردار دلاور القاصی‌مهر، فرمانده انتظامی استان البرز امروز در نمایشگاه کشفیات پلیس آگاهی استان اذعان کرد: همکاران پلیس آگاهی در فرماندهی انتظامی البرز طی چند روز گذشته با اقدامات شبانه‌روزی و تلاش‌های مستمر، در چند عملیات ضربتی موفق شدند چهار باند سرقت را شناسایی و اعضای آنها را دستگیر کنند.

وی عنوان کرد: دو باند از این سارقان در زمینه سرقت منزل فعالیت داشتند که یکی از باند‌ها هفت نفر و باند دیگر ۱۱ نفر عضو داشتند و اعضای این دو باند تاکنون به بیش از ۵۰ فقره سرقت منزل اعتراف کرده‌اند. اموالی که توسط این افراد سرقت شده نیز کشف و ضبط و شکات و مالباختگان شناسایی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان البرز مطرح کرد: یک باند سه‌نفره نیز در زمینه سرقت موبایل و قاپ‌زنی فعالیت داشت که اعضای آن تاکنون به بیش از ۳۰ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند. اموال مسروقه این باند نیز شناسایی شده و تحویل مال‌باختگان خواهد شد. یک باند دیگر نیز در زمینه سرقت خودرو فعالیت داشت که تاکنون ۱۵ دستگاه خودروی مسروقه از آنها کشف شده است.

القاصی‌مهر با اشاره به اینکه خودرو‌های کشف‌شده برای تحویل به مال‌باختگان آماده و مال‌باختگان این خودرو‌ها نیز شناسایی شده‌اند، افزود: در مجموع بیش از ۲۶ نفر از سارقان شناسایی و دستگیر شده‌اند. برخورد با سارقان و مالخر‌ها جزو اولویت‌های پلیس است و همکاران ما با هماهنگی و پشتیبانی دستگاه مقتدر قضایی، این مأموریت‌ها را در دستور کار خود دارند.

وی با بیان اینکه پلیس به‌صورت جدی در برخورد با سارقان اقدام قاطع خواهد داشت تا میدان برای این افراد امن نباشد و محیط برای فعالیت سارقان ناامن شود، بیان کرد: از مردم درخواست داریم همکاری لازم را با مجموعه انتظامی داشته باشند و هرگونه اخبار و اطلاعاتی را که می‌تواند به پلیس در جهت شناسایی این افراد کمک کند، در اختیار پلیس قرار دهند.

فرمانده انتظامی استان البرز خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند از طریق تماس با ۱۱۰ یا مراجعه به مراکز انتظامی در محل سکونت خود، اطلاعات و گزارش‌های لازم را اعلام کنند و همکاران ما نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حضور پیدا می‌کنند و نسبت به خواسته و تقاضای شهروندان ورود کرده و برای شناسایی این‌گونه افراد اقدام خواهند کرد.

القاصی‌مهر گفت: مردم در حفظ و نگهداری اموالی که در اختیار دارند، چه در منزل و چه خودرو، نکات ایمنی و به‌ویژه موارد مربوط به حفاظت فیزیکی منزل را رعایت کنند. شهروندان باید نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند تا سارقان به راحتی نتوانند وارد منازل شوند یا اقدام به سرقت خودرو کنند و با توجه و عمل به این توصیه‌ها، شاهد کاهش این دسته از سرقت‌ها باشیم.

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برچسب ها
استان البرز کرج پلیس سارقان باند سرقت دستگیری سرقت از منزل
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