تکنوتابناک
فناوری جالب چینیها برای تصحیح برگههای امتحان
ویدیویی از چین منتشر شده که استفاده از فناوریهای پیشرفته برای بررسی و تصحیح برگههای امتحانی دانشآموزان را نشان میدهد. این سامانهها میتوانند پاسخها را اسکن و بخشی از فرایند ارزیابی و نمرهدهی را خودکار کنند و سرعت بررسی تعداد زیادی برگه را افزایش دهند. البته چینی ها می گویند با این حال، عبارت «دیگر نیازی به معلم نیست» اغراقآمیز است؛ چنین فناوریهایی بیشتر برای کمک به فرایند تصحیح و ارزیابی استفاده میشوند و به معنی حذف نقش معلمان نیستند.
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