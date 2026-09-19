خالق چتجیپیتی به شورای امنیت احضار شد
به گزارش تابناک، سم آلتمن، مدیرعامل اپنایآی، قرار است ۲۳ سپتامبر(۱مهر) در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل درباره پیامدهای هوش مصنوعی برای امنیت بینالمللی حاضر شود و درباره رویکرد این شرکت در قبال توسعه ایمن این فناوری توضیح دهد.
آلتمن در این نشست که به ابتکار فرانسه برگزار میشود، درباره موضوعاتی از جمله ضرورت همکاری بینالمللی در حوزه هوش مصنوعی، تدوین استانداردهای مشترک ایمنی و اقداماتی که اپنایآی برای کاهش ریسکهای این فناوری انجام میدهد، پاسخ خواهد کرد. حضور مدیرعامل یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی در شورای امنیت، این فناوری را مستقیماً در برابر نهادی قرار میدهد که مسئولیت اصلی آن حفظ صلح و امنیت بینالمللی است.
تمرکز شورای امنیت بر هوش مصنوعی در شرایطی افزایش یافته که قابلیتهای مدلهای پیشرفته با سرعت زیادی در حال توسعه است و دولتها درباره کاربردهای نظامی، امنیتی و سایر پیامدهای این فناوری بحث میکنند. فرانسه در اسناد مربوط به نشست، به خطر سوءاستفاده از هوش مصنوعی و احتمال استفاده از مدلهای پیشرفته در فعالیتهایی که میتواند بر صلح و امنیت بینالمللی اثر بگذارد، اشاره کرده است.
قرار است آلتمن در این جلسه توضیح دهد که اپنایآی چگونه تلاش میکند میان توسعه قابلیتهای هوش مصنوعی و مدیریت خطرات احتمالی آن تعادل برقرار کند.
این نخستین بار نیست که شورای امنیت سازمان ملل موضوع هوش مصنوعی را بررسی میکند. این شورا در سال ۲۰۲۳ نیز جلسهای را به بررسی پیامدهای هوش مصنوعی اختصاص داده بود. با این حال، حضور مستقیم مدیرعامل یک شرکت بزرگ هوش مصنوعی در نشست جدید، به آلتمن فرصت میدهد تا درباره مواضع و اقدامات اپنایآی در برابر پرسشهای مربوط به امنیت و حکمرانی این فناوری توضیح ارائه کند.
منبع: فارس