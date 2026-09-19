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کد خبر:۱۳۹۵۰۴۷
کد خبر:۱۳۹۵۰۴۷
7951 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد

در جریان جنگ‌های تحمیلی دوازده روزه و رمضان، دشمن صهیونی-آمریکایی برخی از سایت‌های نظامی حساس کشور را هدف قرار داد که مشخص شد برخی از این اهداف با همکاری عده معدودی از مزدوران و خائنان به کشور مورد اصابت قرار گرفته‌اند. اکنون بنابر اعلام قوه قضاییه حسین پدران، فرزند حمیدرضا، که اطلاعات سایت‌های نظامی حساس کشور در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده بود، به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی بازداشت و محاکمه شد و پس از طی فرآیند قانونی و تأیید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور، به سزای اعمالش رسید و به دار مجازات آویخته شد. اعترافات این جاسوس موساد را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جاسوس موساد ویدیو جاسوس اسرائیل جنگ دوازده روزه ترور سران نظام بمباران تاسیسات اتمی ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
15
13
پاسخ
به نظرم جرم این غربگداها و سلبریتی ها سنگین تره تا این جاسوس ماسوس ها اونا گناهشون‌بزرگ تره چون میلیاردی خوردن و خیانت کردن اما این شاید گرسنه بوده و خیانت کرده.
عادل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
7
18
پاسخ
جزای خیانتکار به وطن و پرچم کشور فقط اعدام میباشد
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
16
12
پاسخ
حرامزاده متعفن باید دوستان و اقوام این کثافت هم بازجویی شوند چون بیشرفی ارثی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
7
17
پاسخ
وطن فروش خایییییین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
8
19
پاسخ
هیچ جای دنیا اندازه ایران وطن فروش نداره متاسفانه، سگ به اینها شرف داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
8
19
پاسخ
خون ده ها و صد ها ایرانی بر گردنشه
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