اعترافات جاسوس موساد که امروز اعدام شد

در جریان جنگ‌های تحمیلی دوازده روزه و رمضان، دشمن صهیونی-آمریکایی برخی از سایت‌های نظامی حساس کشور را هدف قرار داد که مشخص شد برخی از این اهداف با همکاری عده معدودی از مزدوران و خائنان به کشور مورد اصابت قرار گرفته‌اند. اکنون بنابر اعلام قوه قضاییه حسین پدران، فرزند حمیدرضا، که اطلاعات سایت‌های نظامی حساس کشور در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده بود، به جرم جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم صهیونیستی بازداشت و محاکمه شد و پس از طی فرآیند قانونی و تأیید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور، به سزای اعمالش رسید و به دار مجازات آویخته شد. اعترافات این جاسوس موساد را می‌بینید و می‌شنوید.