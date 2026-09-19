اظهارات فرزند عبدالحمید درباره شایعه حمله یمن به مکه

به گزارش تابناک؛ فرزند عبدالحمید اسماعیل‌زهی با دامن زدن به شایعات منتشرشده از سوی عربستان سعودی علیه انصارالله یمن، مدعی شده است که آنان به مکه موشک می‌زنند!



این ادعا در حالی مطرح می‌شود که رسانه های جهانی از جمله بی‌بی‌سی، این اتهام عربستان را بی‌اساس خوانده‌اند؛ چراکه هیچ سند یا مدرکی برای آن ارائه نشده است. یمن نیز صراحتاً اعلام کرده که چنین حمله‌ای انجام نداده است.



عربستان سعودی زمانی که در جنگ به بن‌بست خورد، بر روی حماقت و احساسات افرادی همچون این جوان سرمایه گذاری کرد و چنین ادعایی را مطرح ساخت. اسماعیل زهی حتی یک بار هم عقل خود را به کار نگرفته و نپرسیده است که این ادعا بر چه پایه‌ای مطرح شده؛ در حالی که نه فیلمی وجود دارد، نه تصویری و نه مدرکی ارائه شده است.



اسماعیل‌زهی چرا هنگام اهدای پارچه کعبه به جفری اپستین موضعی نگرفت؟ چرا هنگام حملات انصارالله یمن علیه رژیم صهیونیستی در دفاع از غزه موضع نگرفت و از آنان تشکر هم نکرد؟