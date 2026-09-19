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اظهارات فرزند عبدالحمید درباره شایعه حمله یمن به مکه

فرزند عبدالحمید اسماعیل‌زهی با دامن زدن به شایعات منتشرشده از سوی عربستان سعودی علیه انصارالله یمن، مدعی شده است که آنان به مکه موشک می‌زنند!
کد خبر: ۱۳۹۵۰۴۴
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25371 بازدید
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۳۱
عبدالحمید

به گزارش تابناک؛ فرزند عبدالحمید اسماعیل‌زهی با دامن زدن به شایعات منتشرشده از سوی عربستان سعودی علیه انصارالله یمن، مدعی شده است که آنان به مکه موشک می‌زنند!

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که رسانه های جهانی از جمله بی‌بی‌سی، این اتهام عربستان را بی‌اساس خوانده‌اند؛ چراکه هیچ سند یا مدرکی برای آن ارائه نشده است. یمن نیز صراحتاً اعلام کرده که چنین حمله‌ای انجام نداده است.

عربستان سعودی زمانی که در جنگ به بن‌بست خورد، بر روی حماقت و احساسات افرادی همچون این جوان سرمایه گذاری کرد و چنین ادعایی را مطرح ساخت. اسماعیل زهی حتی یک بار هم عقل خود را به کار نگرفته و نپرسیده است که این ادعا بر چه پایه‌ای مطرح شده؛ در حالی که نه فیلمی وجود دارد، نه تصویری و نه مدرکی ارائه شده است.

اسماعیل‌زهی چرا هنگام اهدای پارچه کعبه به جفری اپستین موضعی نگرفت؟ چرا هنگام حملات انصارالله یمن علیه رژیم صهیونیستی در دفاع از غزه موضع نگرفت و از آنان تشکر هم نکرد؟

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برچسب ها
عبدالحمید اسماعیل زهی انصارالله یمن مکه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۲
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۳۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
20
4
پاسخ
فرزند مولوی عبدالحمید چه ربطی خودش دارد ؟ چرا اینگونه تخریب می کنید ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
17
پاسخ
چرا ؟ چونکه پسر چون ندارد نشان از پدر
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
24
پاسخ
نظر فرقه وهابیت غیر از این نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
20
پاسخ
اینهم می خواهد بگوید من هم هستم ولی هیچ انسان عاقلی قبولش نداره تا برسه به نظرش فقط رژیم صهیونی و اربابش قبولش دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
18
پاسخ
وقتی زمان حمله اسراییل به ایران و مردم بی گناه و شهادت صدها زن و کودک به جای دفاع از ما اعراب گفتن ایران به مسجد الاقصی موشک زده ، دشمن ایرانی دشمن است ، چه آمریکا چه اسرائیل و با هر مذهبی
مهرداد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
5
17
پاسخ
جمهوری اسلامی ایران مماشات با این اجنبی دست نشانده عربستان ... تا کی ادامه دا د؟
دانشجو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
7
22
پاسخ
انشاالله مکه دوباره و پس از فتح توسط پیامبر گرامی، اینبار به دست پیروان امیرالمومنین بازپس گرفته می‌شود
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
5
16
پاسخ
خیلی راحت بگم این جماعت ستون پنجم هستن باید حذف شوند
میرنقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
5
15
پاسخ
خدالعنت‌ کندمنافقین‌ رازنده‌ بادانصا الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
2
2
پاسخ
البته مولوی عبدالحمید

هرموقع دوست دارید که نباید احترام آمیز رفتار کنید که
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