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سه دانشجوی دانشگاه شریف اخراج شدند

حکم اخراج سه دانشجوی اغتشاشگر دانشگاه شریف توسط کمیته مرکزی انضباطی صادر شد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۴۳
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6332 بازدید
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۱۰
دانشجویان

به گزارش تابناک؛ وزارت علوم پس از هفت ماه حکم اخراج سه دانشجوی اغتشاشگر اسفندماه ۱۴۰۴ را در کمیته مرکزی انضباطی صادر کرد.

مردادماه نیز وزارت علوم حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، را به اتهام اخلال در نظم عمومی و امنیت آموزشی محیط دانشگاه و توهین به مقدسات اسلامی و ملی صادر کرده بود.

اکنون فریبرز کهن‌زاد، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، به اتهام ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و پرنیان خدابخشی، دانشجوی مهندسی مواد این دانشگاه، به اتهام آوردن پرچم جعلی شیر و خورشید، بر اساس حکم کمیته مرکزی به اخراج از دانشگاه محکوم شده‌اند، البته کهن‌زاد پنج سال محرومیت از تحصیل را نیز در حکم خود دارد.

همچنین علیرضا جعفرزاده، دانشجوی اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، به اتهام لیدری تجمعات غیرقانونی، ایجاد درگیری، سخنرانی و سردادن شعار‌های هنجارشکن به اخراج از دانشگاه محکوم شده است. بر اساس این احکام، خدابخشی و جعفرزاده در صورت ابراز ندامت، مشمول سه ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات خواهند شد.

منبع: فارس

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اخراج دانشجویان دانشگاه شریف اغتشاشگر محرومیت از تحصیل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Denmark
|
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
8
3
پاسخ
هررری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
14
5
پاسخ
دانشگاه شریف حدود ده هزار دانشجو داره. نباید اجازه داد چند نفر دانشجو که غالبا در محدوده پایین نمراتیه دانشگاه قرار دارن فضای دانشگاه رو به حاشیه بکشن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
12
3
پاسخ
اخراج چیه فقط اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
7
4
پاسخ
چرا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
10
5
پاسخ
لجن ها در پوشش دانشجو.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
11
3
پاسخ
در صورت ابراز ندامت....

تا کی میخواید به این عفوهای گتره ای ادامه بدید؟ چرا نمیفهمید وقتی کسی میبینه فردی جرمی مرتکب میشه و بازخواست نمیشه، خودش هم ترغیب میشه به انجام اون جرم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
14
5
پاسخ
همین؟ خائن و مزدور دشمن فقط اخراج؟ هرجای دنیا بود به خاطر اقدام علیه امنیت ملی چه بلایی سرش میومد؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
14
5
پاسخ
دانشگاه محل تحصیل است و فضایی برای رسیدن به اهداف بلند جهت رشد و شکوفایی کشور نه لات خونه و محل عربده‌کش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
11
4
پاسخ
الان وقتشه توسط قوه قضاییه محاکمه شوند.
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
5
0
پاسخ
دو روز دیگه بهشون پناهندگی میدن و با پول دزدیده شده پهلوی و اپوزیسیون در خارج تحصیل میکنند - اینها میدونن که شلوغ کردن در دانشگاه اگر جدی پاسخ داده نشه به نفعشون هم هست و رزومه میشه براشون
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