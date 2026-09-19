سه دانشجوی دانشگاه شریف اخراج شدند

به گزارش تابناک؛ وزارت علوم پس از هفت ماه حکم اخراج سه دانشجوی اغتشاشگر اسفندماه ۱۴۰۴ را در کمیته مرکزی انضباطی صادر کرد.

مردادماه نیز وزارت علوم حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، را به اتهام اخلال در نظم عمومی و امنیت آموزشی محیط دانشگاه و توهین به مقدسات اسلامی و ملی صادر کرده بود.

اکنون فریبرز کهن‌زاد، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، به اتهام ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه و پرنیان خدابخشی، دانشجوی مهندسی مواد این دانشگاه، به اتهام آوردن پرچم جعلی شیر و خورشید، بر اساس حکم کمیته مرکزی به اخراج از دانشگاه محکوم شده‌اند، البته کهن‌زاد پنج سال محرومیت از تحصیل را نیز در حکم خود دارد.

همچنین علیرضا جعفرزاده، دانشجوی اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، به اتهام لیدری تجمعات غیرقانونی، ایجاد درگیری، سخنرانی و سردادن شعار‌های هنجارشکن به اخراج از دانشگاه محکوم شده است. بر اساس این احکام، خدابخشی و جعفرزاده در صورت ابراز ندامت، مشمول سه ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات خواهند شد.

منبع: فارس