اتهام جنجالی آذریجهرمی درباره تراستیهای نفتی/ پول بیتالمال چگونه به رضا پهلوی رسید؟
به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر پیشین دولت روحانی، در گفتگویی تاکید کرد: وقتی آنهایی که باید بدانند میدانند چه کسانی با پول بیتالمال، بویژه فروش نفت در قالب تراستیها به جایگاه مالی رسیدهاند که فکرش را هم نمیکردند و بعد همینها پول جمهوری اسلامی را در حساسترین لحظات به یکی از خائنترین و پستترین افراد تاریخ (یعنی رضا ربع پهلوی) دادهاند تا صرف سرنگونی نظام شود پس چرا با آنها برخورد قاطع نمیشود و حتی برخی با تشدید تحریمها و محاصره دریایی میگویند " دوباره باید از ظرفیت آنها استفاده شود "! آیا به کسانی که خیانت در امانت کردهاند میشود دوباره اعتماد کرد؟
چرا فرصتی که تفاهم نامه اسلام آباد جهت فروش قانونی و شفاف نفت برای ما ایجاد کرد تا از دست تراستیها و منافع بی پایان آنها راحت شویم اینقدر راحت باید از کف برود؟
اینها سوالاتی است که نسل جوان امروز میپرسند و پاسخ آن را صریح میخواهند؛ جای فرار کردن هم ندارد.