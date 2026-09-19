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اتهام جنجالی آذری‌جهرمی درباره تراستی‌های نفتی/ پول بیت‌المال چگونه به رضا پهلوی رسید؟

محمدجواد آذری‌جهرمی، با طرح پرسش‌هایی صریح درباره پشت‌پرده شبکه تراستی‌ها در فروش نفت، از هزینه شدن منابع بیت‌المال برای تأمین مالی رضا پهلوی انتقاد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۴۰
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9656 بازدید
محمدجواد آذری جهرمی

به گزارش تابناک؛ محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر پیشین دولت روحانی، در گفتگویی تاکید کرد: وقتی آنهایی که باید بدانند می‌دانند چه کسانی با پول بیت‌المال، بویژه فروش نفت در قالب تراستی‌ها به جایگاه مالی رسیده‌اند که فکرش را هم نمی‌کردند و بعد همین‌ها پول جمهوری اسلامی را در حساس‌ترین لحظات به یکی از خائن‌ترین و پست‌ترین افراد تاریخ (یعنی رضا ربع پهلوی) داده‌اند تا صرف سرنگونی نظام شود پس چرا با آنها برخورد قاطع نمی‌شود و حتی برخی با تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی می‌گویند " دوباره باید از ظرفیت آنها استفاده شود "! آیا به کسانی که خیانت در امانت کرده‌اند می‌شود دوباره اعتماد کرد؟

چرا فرصتی که تفاهم نامه اسلام آباد جهت فروش قانونی و شفاف نفت برای ما ایجاد کرد تا از دست تراستی‌ها و منافع بی پایان آنها راحت شویم اینقدر راحت باید از کف برود؟

اینها سوالاتی است که نسل جوان امروز می‌پرسند و پاسخ آن را صریح می‌خواهند؛ جای فرار کردن هم ندارد.

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محمدجواد آذری جهرمی تراستی‌های نفتی رضا پهلوی
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