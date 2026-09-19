هشدار جدی صنعا به ریاض

وزارت خارجه صنعا هشدار داد که هیاهوی رسانه‌ای مانع واکنش یمنی‌ها نخواهد شد و تدابیر لازم برای پاسخ به ۳۰۰ حمله هوایی اخیر در دستور کار است.

به گزارش تابناک؛ وزارت امور خارجه دولت یمن در صنعا امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد یمن این حق مشروع را دارد که به هرگونه اقدام عربستان که امنیت و ثبات آن را هدف قرار می‌دهد، پاسخ دهد و در این زمینه تدابیر لازم را در پیش خواهد گرفت.

همچنین این وزارتخانه تاکید کرد غوغایی که پس از هر پاسخ مشروع یمن از سوی برخی رژیم‌ها بلند می‌شود، پوششی را برای فعالیت‌های داعش‌گونه عربستان فراهم کرده و به آن مشروعیت می‌بخشد.

به گزارش شبکه خبری المسیره، صنعا در ادامه بیانیه خود آورد: اقدامات جنایتکارانه و داعش‌گونه‌ای که رژیم سعودی در مورد یمن در پیش گرفته، ایجاب می‌کند جامعه جهانی مسؤولیت خود را در برابر آنها بر عهده بگیرد.

وزارت خارجه صنعا همچنین در بیانیه خود این اقدامات را یادآور فعالیت‌های سابق عربستان در بسیاری از کشور‌های منطقه و در راس آنها یمن، عراق و سوریه دانست.

طبق اعلام نیرو‌های مسلح یمن، جنگنده‌های سعودی در چند روز گذشته بار‌ها استان تعز را هدف حملات خود قرار دادند و مجموع حملات هوایی این جنگنده‌ها طی هفته گذشته به ۳۰۰ مورد رسیده و آنها استان‌های تعز، حجه، مأرب، الجوف، البیضاء، عمران، لحج، الحدیده و صعده در یمن را هدف قرار دادند.

منبع: ایسنا