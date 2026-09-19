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کد خبر: ۱۳۹۵۰۳۲
بازدید: ۷۷۶۳

عکس: دیدار مسئولان فرهنگی با خانواده هنرمند شهید پوریا شهبازی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به همراه جمعی از مدیران دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و چهره‌های شاخص تئاتر و رسانه، با حضور در منزل شهید پوریا شهبازی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند متعهد، بر تداوم مسیر هنرِ برخاسته از مکتب ایثار تأکید کردند.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مسئولان فرهنگی هنرمند شهید پوریا شهبازی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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