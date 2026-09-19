عکس: دیدار مسئولان فرهنگی با خانواده هنرمند شهید پوریا شهبازی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به همراه جمعی از مدیران دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب و چهره‌های شاخص تئاتر و رسانه، با حضور در منزل شهید پوریا شهبازی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این هنرمند متعهد، بر تداوم مسیر هنرِ برخاسته از مکتب ایثار تأکید کردند.