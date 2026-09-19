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آخرین وضعیت امیر نوری پس از تصادف

امیر نوری که به دلیل تصادف پنج روز است در بیمارستان بستری است، طبق اعلام خانواده‌اش در قید حیات بوده و وضعیت عمومی او نسبتاً خوب است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۲۷
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46769 بازدید
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امیر نوری

به گزارش تابناک؛ امیر نوری که به دلیل تصادف پنج روز است در بیمارستان بستری شده، طبق اعلام خانواده‌اش در قید حیات است؛ در این گزارش به جزئیات و آخرین وضعیت این بازیگر سینما و تلویزیون پرداخته شده است.

سمانه نوری پس از آنکه امروز خبر‌هایی نادرست درباره وضعیت سلامت برادرش در فضای مجازی منتشر شد، با رد ادعاها، آخرین وضعیت جسمی او را تشریح کرد.

وی در این گفت‌و‌گو اظهار کرد: «متأسفانه ایشان به دلیل تصادف پنج روز است در بیمارستان بستری هستند. وضعیتشان درمجموع نسبتاً خوب است و خدا را شکر به هوش هستند. هم‌اکنون نیز کار‌های درمانی‌شان انجام می‌شود.»

او با تأکید بر اینکه برادرش در قید حیات است، نسبت به انتشار اخبار نادرست در این زمینه ابراز تاسف و تاکید کرد که افراد از انتشار خبر‌های تأییدنشده خودداری کنند.

امیر نوری که در سال‌های فعالیتش در آثار مختلف سینمایی و تلویزیونی حضور داشته، اخیراً نیز در گفت‌وگویی درباره اکبر عبدی و دوستی دیرینه‌اش با این بازیگر و خاطرات مشترکشان صحبت کرده بود. او مدتی است در فیلم یا سریال جدیدی مقابل دوربین نرفته است.

منبع: ایسنا

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امیر نوری تصادف بیمارستان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
مهندس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۹
1
12
پاسخ
خدا شفاش بده... الهی آمین یا رب العالمین
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