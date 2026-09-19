سند تعلیق فدراسیون بدنسازی منتشر شد
فدراسیون جهانی پرورش اندام، در نامهای دو صفحهای، متن مربوط به تعلیق فدراسیون ایران را منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۲۳| |
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به گزارش تابناک؛ فدراسیون بینالمللی فیتنس و بدنسازی (IFBB) به عنوان نهاد رسمی این رشته در دنیا، روز پنجشنبه هفته گذشته در نامهای فدراسیون بدنسازی ایران را تعلیق کرد.
IFBB در این نامه دو صفحهای دلایل مربوط به تعلیق فدراسیون ایران را ذکر کرد که از جمله آنها میتوان به «بینظمیهای قابل توجه» در زمینه برگزاری انتخابات و جلوگیری از حضور عبدالمهدی نصیرزاده و صادق هاشمی در انتخابات و روند رأیگیری اشاره کرد.
با این وجود مجتبی ملکی رئیس فدراسیون ایران امروز مدعی شد که «هیچ ایمیلی مبنی بر تعلیق فدراسیون بدنسازی، نه به فدراسیون و نه دیگر نهادهای ورزشی ایران ارسال نشده و در این باره موضوعی به فدراسیون بدنسازی اعلام نشده است.»
ملکی در حالی اقدام به تکذیب این موضوع کرده که تصویر نامه فدراسیون جهانی در زیر قابل مشاهده است:
منبع: تسنیم
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