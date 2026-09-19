پاسخ تهران به پیشنهاد اوباما برای دیدار با رهبرشهید

در حالی که رئیس سازمان سیا سعی داشت از طریق کانال‌های امنیتی لبنان، چراغ سبز دیدار اوباما با رهبر انقلاب را بگیرد، پاسخ نهایی را شهید سید حسن نصرالله به سرلشکر عباس ابراهیم ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک؛ سرلشکر عباس ابراهیم، مدیرکل پیشین امنیت عمومی لبنان، در گفت‌وگویی که پیش‌تر در پادکست «العهد» داشت، ماجرایی را روایت کرد که در جریان سفرش به آمریکا برای او رخ داده بود.

او گفت در جریان این سفر با رئیس سازمان سیا دیدار کرد. رئیس سیا از او پرسید آیا تاکنون به ایران رفته است یا نه.

ابراهیم پاسخ داد: «بله.»

رئیس سیا پرسید: «آنجا چه کار می‌کنید؟»

ابراهیم با لبخند پاسخ داد: «همان کاری که اینجا انجام می‌دهم.»

رئیس سیا گفت: «هماهنگی می‌کنید.»

ابراهیم پاسخ داد: «با ایرانی‌ها هم هماهنگی می‌کنم.»

سرلشکر ابراهیم ادامه داد: «برای آن مقام آمریکایی توضیح دادم که ایران در لبنان نقش فعالی دارد و من به‌عنوان یک مقام امنیتی، همان‌طور که با دیگر طرف‌ها هماهنگی می‌کنم، باید با ایران نیز هماهنگ باشم.»

وقتی مقام آمریکایی از او پرسید در سفرهایش به ایران با چه شخصیت‌هایی دیدار کرده است، ابراهیم گفت که با مقام‌های امنیتی ایران ملاقات داشته است. مقام آمریکایی سپس پرسید بالاترین مقام ایرانی که با او دیدار کرده چه کسی بوده است.

ابراهیم پاسخ داد: «با امام سید علی خامنه‌ای، دیدار کرده‌ام.»

ابراهیم روایت کرد که این پاسخ، مقام آمریکایی را غافلگیر کرد. او از دستیارانش خواست اتاق را ترک کنند تا بتوانند گفت‌و‌گو را به‌صورت خصوصی ادامه دهند.

سپس به ابراهیم گفت که باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، قصد دارد به تهران سفر کند و با [شهید]امام خامنه‌ای دیدار داشته باشد و از او خواست از طریق کانال‌های ارتباطی خود برای تسهیل این سفر و تحقق آن کمک کند.

وقتی ابراهیم پرسید هدف چنین سفری چه خواهد بود، مقام آمریکایی پاسخ داد که هدف، احیای چیزی است که او آن را «میراث سفر رئیس‌جمهور نیکسون به چین» توصیف کرد.

با این حال، ابراهیم توضیح داد که دسترسی مستقیمی به آیت‌الله خامنه‌ای ندارد. تنها دیدار او با رهبر ایران نیز از قبل و در پی دعوتی ویژه ترتیب داده شده بود؛ دعوتی که پس از دیدار او با شهید سید حسن نصرالله انجام شده بود. به گفته ابراهیم، نصرالله نقش مهمی در ایجاد این ارتباط و فراهم کردن وقت دیدار داشت.

ابراهیم گفت: «سپس از من پرسیدند آیا فکر می‌کنم امام خامنه‌ای اوباما را خواهد پذیرفت یا نه. به او گفتم: فکر نمی‌کنم.»

وقتی سرلشکر ابراهیم به لبنان بازگشت، این گفت‌و‌گو را برای [شهید]سید حسن نصرالله بازگو کرد. نصرالله نیز نظر مشابهی داشت و گفت انتظار ندارد چنین دیداری انجام شود. با این حال، او پیش از ارائه پاسخ قطعی، از دادن جواب نهایی خودداری کرد تا از طریق کانال‌های لازم موضوع را پیگیری و استعلام کند.

چند روز بعد، ابراهیم تماسی از سید حسن نصرالله دریافت کرد که در آن، پاسخ قاطع تهران را به او منتقل کرد:

«سید، درباره آن موضوع: او مورد استقبال نیست.»

منبع: انتخاب