عکس: افتتاحیه بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، دقایقی پیش در ورزشگاه «میزوهو پارک» شهر ناگویا با حضور کاروانهای ورزشی از سراسر قاره کهن آغاز شد. در این مراسم که از ساعت ۱۸ امروز به وقت محلی کلید خورد، کاروان ورزشی ایران نیز با رژه ورزشکارانش در ورزشگاه حاضر شد. عکس: فاطمه عموزاد
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