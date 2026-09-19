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کد خبر: ۱۳۹۵۰۱۵
بازدید: ۹۴۲۵

عکس: افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶

مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، دقایقی پیش در ورزشگاه «میزوهو پارک» شهر ناگویا با حضور کاروان‌های ورزشی از سراسر قاره کهن آغاز شد. در این مراسم که از ساعت ۱۸ امروز به وقت محلی کلید خورد، کاروان ورزشی ایران نیز با رژه ورزشکارانش در ورزشگاه حاضر شد. عکس: فاطمه عموزاد

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برچسب‌ها:
عکس خبری افتتاحیه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ عکس ورزشی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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