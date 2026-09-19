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خطای هوش مصنوعی آمریکا را تا آستانه جنگ برد

خطای هوش مصنوعی، آمریکا را تا آستانه عملیات علیه یک کشتی چینی برد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۱۰
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جنگنده



به گزارش تابناک؛ شبکه CNN گزارش داده است که ارتش آمریکا در بهار ۲۰۲۶ پس از دریافت یک گزارش اطلاعاتی، تا آستانه رهگیری یک کشتی چینی در خاورمیانه پیش رفت. در این گزارش ادعا شده بود محموله کشتی شامل قطعات مرتبط با یک برنامه تسلیحات هسته‌ای است.

موضوع آن‌قدر جدی تلقی شد که هواپیماهای نظامی آمریکا به پرواز درآمدند و یک تیم مسلح برای ورود به کشتی آماده شد.

اما در آخرین لحظات، بررسی کارشناسان باتجربه‌تر نشان داد ارزیابی اولیه اشتباه بوده است. به گزارش CNN، تحلیلگری در فرماندهی عملیات ویژه آمریکا برای تهیه گزارش از یک چت‌بات هوش مصنوعی استفاده کرده بود که محموله کشتی را به اشتباه شناسایی کرده بود.

سی ان ان نتوانسته مشخص کند این ابزار یک سرویس تجاری مانند ChatGPT بوده یا سامانه داخلی دولت آمریکا. یکی از منابع CNN گفته است: «این ماجرا تقریباً باعث شروع یک جنگ شد./

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