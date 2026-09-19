ادعای الجزیره از موشکی که قالیباف رونمایی کرد
الجزیره: قالیباف از موشکی جدید و غیرمنتظره رونمایی کرد و آن یک توییت بود!
کد خبر: ۱۳۹۵۰۰۶| |
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به گزارش تابناک؛ الجزیره نوشت: رئیس مجلس ایران با استناد به معادله تیلور در بحبوحه بسته شدن مؤثر تنگه هرمز، نرخ بهره آمریکا را به سخره میگیرد. روز چهارشنبه، تهران موشک غیرمنتظره دیگری را در جنگ خود علیه ایالات متحده به کار گرفت: یک توییت حاوی یک معادله ریاضی.
کریس بوشامپ، تحلیلگر ارشد بازار در گروه IG، به الجزیره گفت:
«این (توییتها) یک نمونه فوقالعاده و چشمگیر از تبلیغات سیاسی و روانی از سوی ایران هستند؛ کشوری که در سال ۲۰۲۶ دستکم توانایی چشمگیری در آزار دادن و روی اعصاب رفتن حریف آمریکایی خود نشان داده است.»
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