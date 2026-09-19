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بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا؛

رژه کاروان ایران در میزوهو پارک ناگویا با پرچمداری اتراچالی و کیانی/ سکوهای خالی با بلیت‌های ۶۰ هزار ینی

مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا در ورزشگاه میزوهو پارک برگزار شد که کاروان ورزشی ایران هم با پرچمداری دو ورزشکار خود رژه خود را انجام داد.
کد خبر: ۱۳۹۵۰۰۰
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رژه کاروان ایران در میزوهو پارک ناگویا با پرچمداری اتراچالی و کیانی/ سکوهای خالی با بلیت‌های ۶۰ هزار ینی

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، مراسم افتتاحیه بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ساعت ۱۲:۳۰ امروز (ساعت ۱۸ به وقت محلی) به میزبانی آیچی-ناگویا در ورزشگاه میزوهو پارک آغاز شد.

پرچم ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در این دوره از بازی‌ها، پیش از شروع مراسم در ورزشگاه میزوهو پارک محل برگزاری مراسم افتتاحیه بازی های آسیایی ۲۰۲۶ میان پرچم دو کشور اندونزی و عراق نصب شده بود.

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قیمت بلیت تماشاگران برای مراسم افتتاحیه بر اساس جایگاه تفاوت داشت که از ۷۵۰۰ ین برای ارزان‌ترین جایگاه تا ۶۰ هزار ین برای گران‌ترین جایگاه تعیین شده بود. هرچند این بلیت‌ها قابلیت انتقال یا به اصطلاح فروش در بازار سیاه را هم نداشت تا صرفاً خریدار بلیت امکان تماشای مراسم افتتاحیه را داشته باشد.

در حالی که با شروع مراسم افتتاحیه و براساس تصاویر و مشاهدات میدانی از سکوهای ورزشگاه، خالی بودن بخش قابل توجهی از صندلی‌ها مشهود بود که غیبت تعدادی از تماشاگران را نشان می‌داد. این موضوع در شرایطی رقم خورده که برگزارکنندگان پیش از آغاز بازی‌ها از وضعیت فروش بلیت‌ها ابراز رضایت کرده بودند.

بازی‌های آسیایی ناگویا در حالی رسماً آغاز شده که این دوره پیش از افتتاحیه نیز با حواشی مختلفی از جمله مشکلات اسکان و حمل‌ونقل ورزشکاران و برخی مسائل اجرایی مواجه بود.

مراسم رژه کاروان‌های حاضر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی با ورود کشور افغانستان آغاز شد. ورود کشورها به ترتیب حروف الفبای انگلیسی بود که کاروان ورزشی ایران هم در نوبت خود وارد ورزشگاه شد و اعضای کاروان ورزشی ایران با پرچم کشورمان رژه خود را انجام دادند.

رژه کاروان ایران در میزوهو پارک ناگویا با پرچمداری اتراچالی و کیانی/ سکوهای خالی با بلیت‌های ۶۰ هزار ینی

فاضل اتراچالی از تیم ملی کبدی و همچنین زهرا کیانی از رشته ووشو (تالو) پرچمداران ایران در این مراسم بودند که در پیشانی کاروان پرچم را حمل کردند.

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بازی های آسیایی بازی های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا کمیته ملی المپیک المپیک رژه
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