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متروباس‌های ۲۶ متری در راه تهران

متروباس‌های ۲۶ متری به‌زودی وارد چرخه حمل‌ونقل تهران می‌شوند و ظرفیت جابه‌جایی ۳۰۰ مسافر در هر سفر را خواهند داشت.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۹۹
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محسن هرمزی

به گزارش تابناک؛ محسن هرمزی در این باره گفت: مهرماه بزرگترین موقعیت برای توسعه کمی و کیفی وسایل نقلیه عمومی است و مدیریت شهری برای پوشش دادن افزایش تردد‌های درون شهری، اتوبوس‌‎های جدید را وارد خطوط پرتردد تهران می‌‎کند. این یعنی حتی شرایط محاصره جنگی نیز باعث نشده چرخ توسعه امکانات حمل و نقلی شهر کند شود. آنگونه که معاون شهردار تهران اعلام کرده، در حال حاضر ۳۱ دستگاه اتوبوس ۱۸متری دیزلی به بندرعباس رسیده و درحال تخلیه است.

وی ادامه داد: قرار است این اتوبوس‌ها ظرف یک هفته ترخیص و راهی تهران شوند. به این ترتیب به مناسبت فرارسیدن مهرماه و ایام بازگشایی مدارس به زودی این وسایل نقلیه در تهران رونمایی و وارد خطوط می‌شوند. همچنین ۹ اتوبوس عقاب‌افشان وارد خطوط می‌شود تا شمار اتوبوس‌هایی که در دوره ششم مدیریت شهری به شهر افزوده شده، به ۲۵۰۰ دستگاه برسد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به روند افزایش اتوبوس‌های شهری تهران عنوان کرد: مدیریت شهری طی ۵ سال اخیر نشان داده برای بهبود ظرفیت حمل و نقل تهران پای کار است و از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال توانسته ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس نو وارد چرخه ترددی شهر کند که ۵۰۰ دستگاه آن برقی است. این یعنی در طول ۵ سال مدیریت شهری ششم تهران، به طور متوسط هر ماه ۴۱ اتوبوس نو وارد شهر شده است. این آمار در شرایط وقوع دو جنگ، تحریم و شرایط افزایش قیمت ارز، دستاورد ارزشمندی محسوب می‌‍شود که نشان می‌دهد افق خدمت‌رسانی در تهران با همه فراز و فرود‌ها سطح متفاوت و قابل اعتنایی از گذشته پیدا کرده است.

به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار تهران، علاوه بر واردات اتوبوس از منابع داخلی و خارجی، ۷۳۸ اتوبوس فرسوده نیز در این دوره بازسازی شده تا از همه ظرفیت‌ها برای پوشش حداکثری سفر‌های شهری بهره‌گیری شود.

وی درباره روند ورود اتوبوس‌های سه کابین به کشور اعلام کرد: شهرداری تهران در پی ورود مد جدید حمل و نقلی به شهر است که با ورود متروباس‌های ۲۶ متری محقق خواهد شد.

به گفته هرمزی، این اتوبوس‌ها پس از طی روند طراحی و ساخت، از مبدا خود بارگیری شده و درحال حرکت به سمت کشور هستند تا به عنوان یک وسیله نقلیه انبوه‌بر برقی بتوانند مردم را با کیفیت ترددی خود جابجا کنند. این وسایل نقلیه در هر بار حرکت ۳۰۰ نفر ظرفیت ترددی دارند و می‌توانند سهم به سزایی در عبور و مرور شهروندان ایفا کنند.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران

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محسن هرمزی متروباس اتوبوس برقی
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