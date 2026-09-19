En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
جوکار در گفتگو با تابناک:

همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیازمند اصلاح قانون/ دو بار پای صندوق رفتن در سه ماه جذاب نیست

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به فاصله حدود سه‌ماهه انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، گفت تغییر زمان برگزاری این دو انتخابات می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تسهیل مشارکت مردم کمک کند.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۹۸
| |
539 بازدید

همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیازمند اصلاح قانون/ دو بار پای صندوق رفتن در سه ماه جذاب نیست

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های اخیر سخنگوی وزارت کشور مبنی بر تلاش دولت برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در اردیبهشت 1407، با اشاره به فاصله زمانی انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، اظهار کرد: همزمان برگزار شدن این دو انتخابات می‌تواند مزیت‌هایی داشته باشد و از جمله موجب کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از حضور دوباره مردم پای صندوق‌های رأی در فاصله زمانی کوتاه شود.

حضور مردم پای صندوق های رای به فاصله 3 ماه جذابیت ندارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر فاصله انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری حدود سه ماه و نیم است، افزود: اینکه مردم بخواهند در فاصله سه ماه دوباره برای انتخابات پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، شاید جذابیت لازم را نداشته باشد.

جوکار افزود: اگر انتخابات مجلس به اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت موکول شود و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز با مقداری تغییر زمانی، به اردیبهشت یا اواخر فروردین منتقل شود، می‌توان این دو انتخابات را در یک بازه زمانی برگزار کرد.

به گفته وی، این اقدام می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها، شرایط بهتری را برای حضور و مشارکت مردم فراهم کند.

برگزاری همزمان انتخابات نیازمند اصلاح قانون است

براساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات، انتخابات به صورت دو سال یک‌بار برگزار می‌شود؛ به این معنا که اگر انتخابات شوراها امسال برگزار شود، سال آینده انتخاباتی نخواهیم داشت و سال بعد از آن، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری می‌تواند به صورت همزمان برگزار شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات گفت: براساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات، انتخابات به صورت دو سال یک‌بار برگزار می‌شود؛ به این معنا که اگر انتخابات شوراها امسال برگزار شود، سال آینده انتخاباتی نخواهیم داشت و سال بعد از آن، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری می‌تواند به صورت همزمان برگزار شود.

جوکار تأکید کرد: البته تحقق این موضوع منوط به انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات است و اگر در مجموع، نظر نظام بر این باشد که انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود، این اصلاحات باید در مجلس و کمیسیون‌های مربوطه دنبال شود.

وی تصریح کرد: در نهایت این موضوع باید از مسیر مجلس عبور کند و برای اجرای آن، مصوبه قانونی لازم است.

همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیازمند اصلاح قانون/ دو بار پای صندوق رفتن در سه ماه جذاب نیست

برای برگزاری انتخابات شوراها منتظر اعلام مجوز شعام هستیم

جوکار درباره آخرین وضعیت زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: پیشنهادمان را ارائه کرده‌ایم و برای برگزاری انتخابات آمادگی لازم وجود دارد، اما مجوز برگزاری باید از سوی شورای عالی اعلام شود.

وی افزود: در حال حاضر بخش‌های مختلف فرایند انتخابات، از جمله اقدامات اجرایی و نظارتی، انجام شده است و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

احتمال برگزاری تمام‌الکترونیک انتخابات شوراها

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره برگزاری الکترونیک انتخابات نیز اظهار کرد: در خصوص انتخابات شوراها، اقدامات زیرساختی خوبی برای برگزاری انتخابات الکترونیک انجام شده است.

جوکار ادامه داد: دو مانور برای بررسی مسائل فنی انتخابات الکترونیک در نظر گرفته شده است و در این مانورها، زیرساخت‌ها و مسائل فنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اگر این مانورها با موفقیت انجام شود و زیرساخت‌ها پاسخگو باشد، تأییدیه لازم برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک شوراها صادر خواهد شد.

جوکار در پایان درباره انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری نیز گفت: برگزاری الکترونیک این دو انتخابات، منوط به نظر و تأیید شورای نگهبان است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدصالح جوکار انتخابات شوراها انتخابات الکترونیک انتخابات مجلس انتخابات ریاست جمهوری
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتخابات شوراها چه زمانی برگزار می‌شود؟ / مصوبات جدید کمیسیون شوراها درباره تشکل‌های اجتماعی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
آخرین اخبار
توقف پروازها در فرودگاه شهر ریاض
کتاب «پنج راهبرد رهبر شهید در هندسه سیاست خارجی» منتشر شد
آیا حالت تاریک صفحه‌نمایش‌ها واقعا برای چشم بهتر است؟
انفجار‌های پیاپی در نزدیکی فرودگاه ریاض
خطای هوش مصنوعی آمریکا را تا آستانه جنگ برد
همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیازمند اصلاح قانون/ دو بار پای صندوق رفتن در سه ماه جذاب نیست
عراقچی: امنیت پایدار از مسیر گفت‌وگو حاصل میشود نه حضور نظامی
شب امتحان چطور درس بخوانیم تا بیشتر یادمان بماند؟
ادعای الجزیره از موشکی که قالیباف رونمایی کرد
شنبه قرمز بورس با خروج ۶.۲ همتی پول حقیقی؛ غلبه عرضه بر تقاضا در بازار
رژه کاروان ایران در میزوهو پارک ناگویا با پرچمداری اتراچالی و کیانی/ سکوهای خالی با بلیت‌های ۶۰ هزار ینی
موساد تلفن مشاور مکرون را هک کرد
متروباس‌های ۲۶ متری در راه تهران
سخنان ترامپ ایرانی‌ها را متقاعد به ساخت بمب اتمی کرده است/ منطقه برای جنگ دیگری آماده می‌شود؟
گازگرفتگی عجیب یک عقرب شلاقی غول‌پیکر در دل غار
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عیادت رهبر انقلاب از جانبازان پیجری حزب‌الله لبنان
10 دقیقه ویدیوی تازه از فراری دادن خلبان آمریکا از ایران
گرای خائنانه تجزیه طلب برای بمباران زیرساخت‌های ایران!
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!
روایت مسعود بهنود از بازگشتش به ایران
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
گزارش اسکای درباره بهداد اقبالی مالک جدید چلسی
ویدیوی خبرساز گلزار: هرکسی را به خانه‌ات راه نده
مسعود بهنود به کشور بازمی‌گردد
این ویدیوی امیر نوری باعث تصادفش شد؟!
بعد از لیلا حاتمی، سر تراشیده طناز طباطبایی مانع از اکران فیلم شد!
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۶۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۶۲ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۵۲ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qty
tabnak.ir/005qty