همزمانی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیازمند اصلاح قانون/ دو بار پای صندوق رفتن در سه ماه جذاب نیست
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های اخیر سخنگوی وزارت کشور مبنی بر تلاش دولت برای برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری در اردیبهشت 1407، با اشاره به فاصله زمانی انتخابات مجلس و ریاستجمهوری، اظهار کرد: همزمان برگزار شدن این دو انتخابات میتواند مزیتهایی داشته باشد و از جمله موجب کاهش هزینهها و جلوگیری از حضور دوباره مردم پای صندوقهای رأی در فاصله زمانی کوتاه شود.
حضور مردم پای صندوق های رای به فاصله 3 ماه جذابیت ندارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر فاصله انتخابات مجلس و ریاستجمهوری حدود سه ماه و نیم است، افزود: اینکه مردم بخواهند در فاصله سه ماه دوباره برای انتخابات پای صندوقهای رأی حاضر شوند، شاید جذابیت لازم را نداشته باشد.
جوکار افزود: اگر انتخابات مجلس به اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت موکول شود و انتخابات ریاستجمهوری نیز با مقداری تغییر زمانی، به اردیبهشت یا اواخر فروردین منتقل شود، میتوان این دو انتخابات را در یک بازه زمانی برگزار کرد.
به گفته وی، این اقدام میتواند ضمن کاهش هزینهها، شرایط بهتری را برای حضور و مشارکت مردم فراهم کند.
برگزاری همزمان انتخابات نیازمند اصلاح قانون است
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به سیاستهای کلی انتخابات گفت: براساس بند ۱۸ سیاستهای کلی انتخابات، انتخابات به صورت دو سال یکبار برگزار میشود؛ به این معنا که اگر انتخابات شوراها امسال برگزار شود، سال آینده انتخاباتی نخواهیم داشت و سال بعد از آن، انتخابات مجلس و ریاستجمهوری میتواند به صورت همزمان برگزار شود.
جوکار تأکید کرد: البته تحقق این موضوع منوط به انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات است و اگر در مجموع، نظر نظام بر این باشد که انتخابات مجلس و ریاستجمهوری همزمان برگزار شود، این اصلاحات باید در مجلس و کمیسیونهای مربوطه دنبال شود.
وی تصریح کرد: در نهایت این موضوع باید از مسیر مجلس عبور کند و برای اجرای آن، مصوبه قانونی لازم است.
برای برگزاری انتخابات شوراها منتظر اعلام مجوز شعام هستیم
جوکار درباره آخرین وضعیت زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: پیشنهادمان را ارائه کردهایم و برای برگزاری انتخابات آمادگی لازم وجود دارد، اما مجوز برگزاری باید از سوی شورای عالی اعلام شود.
وی افزود: در حال حاضر بخشهای مختلف فرایند انتخابات، از جمله اقدامات اجرایی و نظارتی، انجام شده است و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد.
احتمال برگزاری تمامالکترونیک انتخابات شوراها
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره برگزاری الکترونیک انتخابات نیز اظهار کرد: در خصوص انتخابات شوراها، اقدامات زیرساختی خوبی برای برگزاری انتخابات الکترونیک انجام شده است.
جوکار ادامه داد: دو مانور برای بررسی مسائل فنی انتخابات الکترونیک در نظر گرفته شده است و در این مانورها، زیرساختها و مسائل فنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: اگر این مانورها با موفقیت انجام شود و زیرساختها پاسخگو باشد، تأییدیه لازم برای برگزاری انتخابات تمامالکترونیک شوراها صادر خواهد شد.
جوکار در پایان درباره انتخابات مجلس و ریاستجمهوری نیز گفت: برگزاری الکترونیک این دو انتخابات، منوط به نظر و تأیید شورای نگهبان است.