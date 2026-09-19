En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

افشاگری بلومبرگ درباره حمله آمریکا به میناب!

بلومبرگ اعتراف کرد حمله به مدرسه میناب حاصل اشتباهات و اعتماد کورکورانه به هوش مصنوعی بوده است؛ فاجعه‌ای که با وجود تصاویر ماهواره‌ای، به دلیل قصور انسانی رخ داد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۹۶
| |
576 بازدید
حمله آمریکا به میناب

به گزارش تابناک؛ بلومبرگ به نقل از مسئولان شرکت کننده در تحقیقات داخلی وزارت جنگ آمریکا(پنتاگون) فاش کرد، برخی از کارمندان پنتاگون طی نخستین ساعات حمله آمریکا به مدرسه میناب ایران متوجه شدند که این توسط واشنگتن صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد حمله مذکور نتیجه تنها یک تصمیم فاجعه بار نبود بلکه برآمده از سلسله تصمیمات و اشتباهات و فرصت های از دست رفته بوده که می توانست مانع این حمله شود.

گزارش‌های تازه فاش می‌کند که چگونه داده‌های غلط و کاهش تیم‌های نظارتی، یک جنایت جنگی را برای واشنگتن رقم زد.

در این گزارش آمده است، کمبود وقت در تثبیت اهداف مورد نظر و اطلاعات ناقص و تکیه بیش از حد بر هوش مصنوعی در وقوع این اشتباه نقش داشته است. این منطقه در داده های آمریکا به عنوان یک منطقه نظامی نشان داده می شد این در حالی است که تصاویر ماهواره ای نشان می داد در منطقه مذکور از سال ها قبل مدرسه ساخته شده است.

هیچ کدام از اعضای تیم «کاهش آسیب به غیر نظامیان» موقعیت میناب را قبل از حمله بررسی نکرد چرا که اعضای تیم فرماندهی مرکزی از ۱۰ نفر به یک نفر کاهش پیدا کرده بود.

پیشتر نیز یک هیئت حقیقت‌ یاب سازمان ملل در مورد ایران اعلام کرد که دلایل موجهی برای این باور وجود دارد که آمریکا عامل ۲ حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در ماه فوریه بوده و این اقدامات مصداق جنایت جنگی محسوب می‌شوند.

منبع: مشرق

اشتراک گذاری
برچسب ها
حمله آمریکا به میناب مدرسه میناب بلومبرگ افشاگری پنتاگون حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا هوش مصنوعی حمله نظامی جنایت جنگی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ادای احترام شهرداران آسیا به شهدای میناب
اقدام زیبای بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
جدال داغ؛ کارشناس ایرانی کارشناس آمریکایی را له کرد
کارشکنی پنتاگون در تحقیقات درباره حمله به میناب
دلنوشته و کاردستی یک دانش‌آموز برای فرشتگان میناب
افشای جنایت میناب در اجلاس دادستان‌های شانگهای
ویدیویی از فاجعه مدرسه میناب که جهانی شد
روایت تکان دهنده مادر یک دانش آموز مدرسه میناب
آخرین وضعیت تردد از تنگه هرمز
ادعای جنجالی ترامپ درباره جنایت مدرسه میناب
شواهد جدید از شلیک موشک آمریکا به مدرسه میناب
تصاویر بیمارستان شهید بقایی اهواز پس از حمله آمریکا
ویدیوی تازه از لحظه اصابت موشک به مدرسه میناب
دلیل موشک‌‌باران مدرسه میناب اینجاست!
نیویورک تایمز: حمله به مدرسه در میناب کار آمریکا بود
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عیادت رهبر انقلاب از جانبازان پیجری حزب‌الله لبنان
10 دقیقه ویدیوی تازه از فراری دادن خلبان آمریکا از ایران
گرای خائنانه تجزیه طلب برای بمباران زیرساخت‌های ایران!
جزئیات جلسه سری اعراب با اسرائیل برای جنگ با ایران و یمن
سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!
روایت مسعود بهنود از بازگشتش به ایران
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
گزارش اسکای درباره بهداد اقبالی مالک جدید چلسی
ویدیوی خبرساز گلزار: هرکسی را به خانه‌ات راه نده
مسعود بهنود به کشور بازمی‌گردد
این ویدیوی امیر نوری باعث تصادفش شد؟!
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۶۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۶۰ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۵۰ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qtw
tabnak.ir/005qtw