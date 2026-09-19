En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

یک جدایی غیرمنتظره در اردوی تیم ملی فوتبال

مربی تیم ملی فوتبال ایران به همکاری خود با این تیم پایان داد و دیگر به عنوان مربی و دستیار امیر قلعه‌نویی همکاری نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۹۲
| |
1151 بازدید
آندرانیک تیموریان

به گزارش تابناک؛ آندرانیک تیموریان مربی تیم ملی فوتبال ایران، از این تیم جدا شد و دیگر به عنوان مربی و دستیار امیر قلعه‌نویی همکاری نخواهد کرد.

او فروردین ۱۴۰۲ به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی انتخاب شده بود.

هنوز دلیل جدایی تیموریان از تیم ملی مشخص نشده است.

جدایی آندرانیک تیموریان از تیم ملی در حالی رقم می‌خورد که این تیم به تازگی اولین اردوی آماده‌سازی خود برای جام ملت‌های آسیا را آغاز کرده و قرار است در دو بازی دوستانه به مصاف ازبکستان و روسیه برود.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی ایران آندرانیک تیموریان امیر قلعه نویی مربی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قرارداد امیر قلعه‌نویی، آزمون صداقت فدراسیون فوتبال؛ طهمورث، اردشیر و دو روایت از قرارداد سفید
این تیم ملی است یا تیم بازنشستگان؟!
تناقض روی تناقض؛ امیر قلعه‌نویی قرارداد ندارد/ عقب‌نشینی سخنگوی فدراسیون فوتبال از قرارداد سفید امضا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عیادت رهبر انقلاب از جانبازان پیجری حزب‌الله لبنان
10 دقیقه ویدیوی تازه از فراری دادن خلبان آمریکا از ایران
گرای خائنانه تجزیه طلب برای بمباران زیرساخت‌های ایران!
جزئیات جلسه سری اعراب با اسرائیل برای جنگ با ایران و یمن
سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!
روایت مسعود بهنود از بازگشتش به ایران
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
گزارش اسکای درباره بهداد اقبالی مالک جدید چلسی
ویدیوی خبرساز گلزار: هرکسی را به خانه‌ات راه نده
مسعود بهنود به کشور بازمی‌گردد
این ویدیوی امیر نوری باعث تصادفش شد؟!
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۶۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۶۰ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۵۰ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qts
tabnak.ir/005qts