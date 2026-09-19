یک جدایی غیرمنتظره در اردوی تیم ملی فوتبال

مربی تیم ملی فوتبال ایران به همکاری خود با این تیم پایان داد و دیگر به عنوان مربی و دستیار امیر قلعه‌نویی همکاری نخواهد کرد.

به گزارش تابناک؛ آندرانیک تیموریان مربی تیم ملی فوتبال ایران، از این تیم جدا شد و دیگر به عنوان مربی و دستیار امیر قلعه‌نویی همکاری نخواهد کرد.

او فروردین ۱۴۰۲ به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی انتخاب شده بود.

هنوز دلیل جدایی تیموریان از تیم ملی مشخص نشده است.

جدایی آندرانیک تیموریان از تیم ملی در حالی رقم می‌خورد که این تیم به تازگی اولین اردوی آماده‌سازی خود برای جام ملت‌های آسیا را آغاز کرده و قرار است در دو بازی دوستانه به مصاف ازبکستان و روسیه برود.

منبع: ایسنا