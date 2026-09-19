محاصره دریایی ایران روزانه ۳۲.۵ میلیون دلار برای آمریکا خرج دارد/ ایران میتواند محاصره را تحمل کند
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، بلومبرگ در گزارشی به بررسی تأثیر محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا و آثار آن بر کارزار نظامی جهانی این کشور پرداخته که در ادامه آمده است.
هنگامی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تلاش میکند ایران را به تسلیم وادار کند، یک محاصره دریایی به ابزار انتخابی او تبدیل شده است. اما این عملیات، محدودیتهای ارتش آمریکا را به بوته آزمایش میگذارد، نیروها را فرسوده میکند و موقعیت واشنگتن را در سایر نقاط جهان تضعیف مینماید.
ملوانان ناو هواپیمابر یواساس آبراهام لینکلن که به تازگی برای نخستین بار در ۹ ماه گذشته در بندری در تایلند پهلو گرفتهاند، گفتند که از خرابیهای تعمیراتی و روحیه فروپاشیده رنج بردهاند.
برخی از آنها از بازار سیاه لوازم بهداشتی و قطعی ۴۰ روزه اینترنت که آنها را از خانوادههایشان جدا کرده بود، خبر دادند. لشکر ۸۲ هوابرد نخبه که قرار بود در هر لحظه به بحرانها در هر نقطه از جهان پاسخ دهد، در مسیر یک استقرار ۱۲ ماهه در خاورمیانه بدون مشاهده هیچ عملیاتی قرار دارد.
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تاکنون، حداقل ۲۸ کشتی نیروی دریایی در جدیدترین محاصره که از ۱۴ ژوئیه آغاز شد، چرخش کردهاند و هزینهای بالغ بر ۲ میلیارد دلار در هزینههای عملیاتی کشتیها را به ثبت رساندهاند.
بر اساس تحلیل بلومبرگ از عملیات دریایی محاصره، از زمان آغاز تقویت نیروی دریایی در ژانویه، این هزینهها از ۷.۱ میلیارد دلار فراتر رفته است. این رقم شامل تمام داراییهای آمریکا که برای اسکورت نفتکشها از تنگه هرمز استفاده میشوند، نمیشود.
در این مرحله، ناوگانی که تجارت ایران را مسدود میکند، شامل حدود ۲۲ کشتی است که هر کشتی مرتبط با ایران را که تلاش میکند از تنگه عبور کند، متوقف و منحرف میکند. این محاصره با هزینهای بالغ بر ۳۲.۵ میلیون دلار در روز، بیش از ۳۰ درصد از کشتیهای جنگی نیروی دریایی آمریکا را تشکیل میدهد که برخی از آنها تقریباً به اندازه لینکلن در دریا بودهاند.
نیروی دریایی آمریکا باید روزانه حدود ۳۶۰۰ کالری برای هر نفر تأمین کند
فقط برای ادامه فعالیت خدمه ۵۰۰۰ نفری یک ناو هواپیمابر، نیروی دریایی باید روزانه حدود ۳۶۰۰ کالری برای هر نفر تأمین کند – بیش از ۵ تن غذا در هفته، به علاوه سوخت هواپیما و سایر تدارکات – بدون استفاده از پایگاههای کلیدی منطقهای که در حملات موشکی ایران ویران شدهاند.
در هفته گذشته، نیروهای حوثی مناطق کلیدی ساحلی در یمن را تصرف کردند و کشتیها در دریای سرخ را در معرض تهدید قرار دادند. حملات جداگانه، خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی را از کار انداخت – که یک روش کلیدی برای خارج کردن نفت از منطقه با دور زدن تنگه هرمز است.
با این حال، دولت میگوید تا زمانی که بخواهد میتواند این محاصره را ادامه دهد، و ترامپ اصرار دارد که ایران مشتاق توافق است و تنها او تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا واقعاً وارد درگیری شود یا نه. اما تحلیل و فشار بر منابع نظامی نشان میدهد هر روز هزینه سنگینی دارد، نه فقط به دلار بلکه در توانایی آمریکا برای اعمال قدرت در سایر نقاط جهان.
روز سهشنبه، دفتر بودجه کنگره هزینه کل جنگ تا اول اوت را حدود ۳۸ میلیارد دلار اعلام کرد. این سازمان غیرحزبی تخمین میزند که اگر شدت درگیری «نسبتاً پایین» باقی بماند، هزینه ماهانه بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار خواهد بود.
یک گزارش جداگانه پنتاگون که روز دوشنبه منتشر شد، گفت که حملات ایران دهها هواپیمای آمریکایی و صدها ساختمان در پایگاههای آمریکا در منطقه را نابود یا آسیبزننده کرده است.
«ژنرال بازنشسته جوزف ووتل که از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ فرماندهی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا را بر عهده داشت میگوید: «ما میتوانیم به انتقال چیزها به خاورمیانه ادامه دهیم و احتمالاً تا زمانی که لازم باشد کارهایی انجام دهیم. هزینهای با آن همراه است. افراد برای مدت طولانی مستقر خواهند شد و فکر میکنم نگرانی بزرگتر برای من تأثیری است که بر سایر اولویتها میگذارد.»
وزارت دفاع آمریکا گفت که «برای طیف گستردهای از سناریوهای عملیاتی برنامهریزی میکند تا دستورات رئیسجمهور و وزیر را اجرا کند و موفقیت مأموریت را در هر محیط عملیاتی تضمین نماید.»
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفت ارتش آمریکا «موضع نیرویی لازم برای دستیابی به هر هدف مورد نظر فرمانده کل قوا را حفظ میکند. همانطور که عملیات خشم حماسی نشان داد، قدرت نظامی آمریکا از هر زمان دیگری قویتر است.»
برای ارتشی به عظمت ارتش آمریکا، این اولویتها در سراسر جهان گستردهاند –، اما چین بزرگترین آنهاست. برای دههها، آمریکا منابع را به آسیا سرازیر کرده است، با تمرکز بر بازداشتن چین از حمله به جزیره خودمختار تایوان و محدود کردن نفوذ پکن در منطقه.
عمده ناوگان هفتم آمریکا در خلیج فارس است
هزینههای فرصت سنگین است: استقرار لشکر ۸۲ هوابرد در منطقه، گزینههای کمتری برای فرماندهان و برنامهریزان در جاهای دیگر باقی میگذارد. ناوگان هفتم آمریکا که شامل یک گروه ضربتی ناو هواپیمابر و دهها کشتی جنگی دیگر از جمله زیردریاییهای تهاجمی است، در ژاپن و گوام مستقر است. بسیاری از این کشتیها اکنون به منطقه خلیج فارس فرستاده شدهاند.
کشیدن سلاحها و کشتیها از سایر نقاط جهان، تعداد استقرارهای طولانی مورد نیاز برای حفظ محاصره را کاهش میدهد. لینکلن تا زمانی که با نشانههای آشکار زنگزدگی و جلبک به بندر تایلند رسید، طولانیترین مأموریت از زمان جنگ ویتنام را انجام داده بود. اما این امر منابع موجود برای فرماندهان در آن مناطق دیگر را کاهش میدهد و گران است.
دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی، ماه گذشته گفت که سرویس او ممکن است امسال با ۸ میلیارد دلار کسری روبهرو شود و به خبرنگاران گفت که باید بودجه را از حساب نگهداری تأسیسات منتقل کند تا آن را برطرف کند. اسناد کنترلکننده بودجه نشان میدهد که میلیاردها دلار از حوزههایی مانند تحقیق و توسعه به عملیات و نگهداری «بازبرنامهریزی» میشود. حداقل یک رزمایش مشترک مستقر در آسیا لغو شد.
آمریکا میلیاردها دلار برای توسعه سلاحهای پیشرفته برای درگیری بالقوه با چین سرمایهگذاری کرده است. اکنون جنگ ایران بخش بزرگی از این سلاحهای پیشرفته، به ویژه سلاحهای ضربهای دوربرد و موشکهای پدافند هوایی را مصرف کرده است. گزارش دفتر بودجه کنگره که روز سهشنبه منتشر شد، گفت که آمریکا احتمالاً تا دو سوم از موجودی رهگیرهای دفاع موشکی خود را از ژوئن ۲۰۲۵ استفاده کرده است.
دفتر بودجه کنگره گفت: «این کمبود به ویژه اگر درگیری با حریفی رخ دهد که زرادخانهاش شامل تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز باشد، مشکلساز خواهد شد».
بزرگترین پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بحرین آسیب جدی دید
جنگ ممکن است به طور دائمی تعداد پایگاههای خلیج فارس را که نیروی دریایی میتواند برای تأمین مجدد استفاده کند، کاهش داده باشد. پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی بحرین، بزرگترین پایگاه نیروی دریایی آمریکا در منطقه و خانه ناوگان پنجم، از حملات ایران آسیب جدی دید. این پایگاه اکنون غیرقابل استفاده است و تعمیر آن صدها میلیون دلار هزینه خواهد داشت – وضعیتی که مستقیماً به مشکلات تأمین منجر شد که شرایط رو به وخامت در کشتی لینکلن را ایجاد کرد.
علاوه بر این، استقرارهای طولانی، برنامههای نگهداری را که سالها قبل تنظیم شدهاند، مختل میکنند، به گفته افراد آگاه از این موضوع. ۱۱ ناو هواپیمابر آمریکایی به طور خاص تا یک چهارم عمر خدمتی خود را در تعمیر و نگهداری میگذرانند. با توجه به اینکه تنها چند کارخانه کشتیسازی در آمریکا قادر به انجام این تعمیرات اساسی هستند، حفظ برنامه یک بخش کلیدی از آماده نگه داشتن ناوگان است. یکی از این افراد تخمین زد که نیروی دریایی از دو سال آینده با مشکلات آمادگی روبهرو خواهد شد.
مؤسسه امریکن اینترپرایز گفت که نگهداری از دست رفته در کشتیهای نیروی دریایی آمریکا حدود ۷۵۰ میلیون دلار برای جبران هزینه خواهد داشت.
مارک کانسیان از مرکز مطالعات بینالمللی و استراتژیک گفت: «تأثیر این است که آنها پنجره تعمیر و نگهداری را از دست خواهند داد یا باید کمتر انجام دهند، زیرا برنامه اکنون فشرده شده است، و این به دسترسپذیری کشتیهای نیروی دریایی آسیب زده است. این یک مشکل بزرگ در طول جنگهای عراق و افغانستان بود.»
روحیه نیز میتواند به یک اثر ماندگار از استقرارهای طولانی تبدیل شود. اعضای خانواده کسانی که در لینکلن بیش از حد تحت فشار خدمت میکردند، گفتند که شرایط باعث شد برخی ملوانان تلاش کنند از عرشه به دریا بپرند. دریاسالار بردلی کوپر، رئیس ستاد فرماندهی مرکزی، هنگام بازدید از کشتی در اواسط اوت گفت که رهبران ارشد کشتی «سلامت روان و تابآوری خدمه را به یک اولویت رهبری تبدیل میکنند.»
اثرات بلندمدت در حرفههای نظامی بسیار ماهر مانند خلبانی بیشتر قابل مشاهده خواهد بود، به گفته فردی آگاه از این موضوع. این فرد گفت که نیروی هوایی در حال حاضر برای حفظ خلبانان و پرسنل تعمیر و نگهداری تلاش میکند. اگر خلبانان باتجربه مستقر شوند یا خدمت را ترک کنند، برای آموزش نسل بعدی خلبانان در دسترس نخواهند بود و یک حلقه بازخورد منفی ایجاد میشود.
گرگ مالاندرینو، افسر بازنشسته نیروی دریایی میگوید «فرسایش و سایش خردکننده» در کشتیهای نیروی دریایی و خدمه آنها «به نوعی ساعت شنی در نبرد زمان بین محاصرهکنندگان و محاصرهشدگان تبدیل میشود».
تأثیر محاصره بر اقتصاد ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران – همراه با انبوه فزاینده تحریمها – دشوار است که کمّی شود. اما تورم در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است و کمبود محمولههای نفتی تخمین زده میشود که ماهانه صدها میلیون دلار برای تهران هزینه داشته باشد.
ایران ظاهراً راهی برای دور زدن محاصره آمریکا در مورد محمولههای نفت خام، که بزرگترین منبع درآمد ارزی این کشور است، پیدا نکرده است.
تصاویر ماهوارهای از جزیره خارک در شمال خلیج فارس، مرکز اصلی صادرات این کشور، نشان میدهد که از زمان آغاز محاصره، تقریباً هیچ نفتکشی در آنجا پهلو نگرفته است و هیچ نشانهای از خروج نفتکشهای تهران از خلیج فارس به سمت بازارهای جهانی وجود ندارد.
پیش از جنگ، ایران روزانه حدود ۲ میلیون بشکه به بازارهای جهانی منتقل میکرد که تقریباً ۲ درصد عرضه جهانی بود، و تنگه هرمز حدود ۲۰ درصد عرضه جهان را حمل میکرد.
اکنون محدودیتها هزینههایی را به بقیه جهان نیز تحمیل میکند، به شکل قیمتهای بالاتر نفت و سوخت – که قبلاً به دلیل ترافیک محدود کشتیرانی از این گذرگاه باریک بالا رفته است.
اما سالزبری از مؤسسه تحقیقات سیاست خارجی و مرکز مطالعات استراتژیک نیروی دریایی سلطنتی میگوید:، اما رهبری ایران مجبور نیست با پیامدهای سیاسی تأثیر داخلی مقابله کند. از سوی دیگر، آمریکا ممکن است نیاز به تخصیص مجدد بودجه داشته باشد یا با فشار برای کاهش هزینههای جنگ روبهرو شود، به ویژه اگر ادامه یابد.
سالزبری گفت: فکر میکنم ایران احتمالاً میتواند برای مدت طولانی محاصره را تحمل کند. ایرانیها برای مدت طولانی با محدودیتها دست و پنجه نرم کردهاند و هیچ یک از آنها واقعاً نشان نداده است که آنقدرها هم ....