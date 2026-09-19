این مناطق منتظر باران باشند

مناطق شمالی و شمال‌شرقی ایران در انتظار باران هستند. نقشه‌های جدید هواشناسی از شکل‌گیری سیگنالی تازه در الگوی جوی کشور و افزایش ناپایداری در این مناطق خبر می‌دهند.

به گزارش تابناک؛ باران در برخی مناطق کشور در راه است و بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی برای ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد الگوی جوی ایران همچنان دو چهره دارد؛ به‌طوری که بخش‌هایی از شمال، شمال‌شرق و ارتفاعات مستعد ناپایداری و رگبارهای محلی هستند، در حالی که مرکز، جنوب و جنوب‌غرب همچنان تحت تأثیر هوای گرم و پایدار قرار دارند.

در نقشه بارش تجمعی ۲۴ ساعته ECMWF IFS HRES، سیگنال اصلی بارش همچنان در نوار شمالی کشور دیده می‌شود.

در شمال‌غرب، به‌ویژه مناطق مرتفع آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل، شرایط برای شکل‌گیری ابر‌های همرفتی وجود دارد.

همرفت یعنی هوای گرم و مرطوب نزدیک سطح زمین به سمت بالا حرکت می‌کند و با سردشدن در ارتفاع، زمینه تشکیل ابر‌های باران‌زا را فراهم می‌کند. نتیجه این فرآیند می‌تواند رگبار‌های کوتاه‌مدت و رعدوبرق‌های محلی باشد.

در سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز نیز همچنان رطوبت سطحی نقش مهمی دارد.

جریان مرطوب خزری هنگام برخورد با ارتفاعات مجبور به صعود می‌شود؛ پدیده‌ای که در هواشناسی صعود اوروگرافیک نام دارد.

این فرآیند می‌تواند در گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز باعث افزایش ابر و شکل‌گیری بارش‌های پراکنده شود. بارش در این مناطق بیشتر ماهیت نقطه‌ای دارد و الزاماً تمام استان را درگیر نمی‌کند.

در شمال‌شرق نیز ارتفاعات خراسان شمالی و خراسان رضوی همچنان در محدوده‌ای قرار دارند که ناپایداری جوی می‌تواند فعال شود.

در چنین شرایطی، افزایش دمای سطح زمین در ساعات روز و وجود رطوبت در لایه‌های پایین جو، انرژی لازم برای رشد ابر‌های عمودی را فراهم می‌کند؛ بنابراین احتمال رگبار و رعدوبرق محلی در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

در جنوب‌شرق، به‌ویژه مناطقی از جنوب کرمان، شرق هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان، رطوبت دریای عمان می‌تواند همچنان به‌عنوان سوخت ناپایداری عمل کند.

در صورت تقویت همرفت، ابر‌های باران‌زا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد کرده و رگبار‌های کوتاه، اما گاهی نسبتاً شدید ایجاد می‌کنند.

در مقابل، بخش بزرگی از مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کشور همچنان در محدوده پایداری جوی قرار دارد.

در این شرایط، فرونشینی هوا از رشد عمودی ابر‌ها جلوگیری می‌کند و احتمال بارش گسترده کاهش می‌یابد.

استان‌هایی مانند اصفهان، یزد، قم، سمنان، فارس، بوشهر و خوزستان همچنان بیشتر با هوای گرم و خشک مواجه خواهند بود. در مناطق بیابانی نیز در صورت افزایش سرعت باد، احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

تهران نیز در این الگو بیشتر در محدوده هوای پایدار قرار می‌گیرد و فعلاً نشانه‌ای از یک سامانه بارشی گسترده برای پایتخت دیده نمی‌شود؛ با این حال وضعیت ارتفاعات البرز می‌تواند متفاوت باشد و افزایش ابر و ناپایداری محلی دور از انتظار نیست.

منبع: فارس