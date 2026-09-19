En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

این مناطق منتظر باران باشند

مناطق شمالی و شمال‌شرقی ایران در انتظار باران هستند. نقشه‌های جدید هواشناسی از شکل‌گیری سیگنالی تازه در الگوی جوی کشور و افزایش ناپایداری در این مناطق خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۸۹
| |
1263 بازدید
|
۱
بارش باران

به گزارش تابناک؛ باران در برخی مناطق کشور در راه است و بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی برای ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد الگوی جوی ایران همچنان دو چهره دارد؛ به‌طوری که بخش‌هایی از شمال، شمال‌شرق و ارتفاعات مستعد ناپایداری و رگبارهای محلی هستند، در حالی که مرکز، جنوب و جنوب‌غرب همچنان تحت تأثیر هوای گرم و پایدار قرار دارند.

در نقشه بارش تجمعی ۲۴ ساعته ECMWF IFS HRES، سیگنال اصلی بارش همچنان در نوار شمالی کشور دیده می‌شود.

در شمال‌غرب، به‌ویژه مناطق مرتفع آذربایجان‌های شرقی و غربی و اردبیل، شرایط برای شکل‌گیری ابر‌های همرفتی وجود دارد.

همرفت یعنی هوای گرم و مرطوب نزدیک سطح زمین به سمت بالا حرکت می‌کند و با سردشدن در ارتفاع، زمینه تشکیل ابر‌های باران‌زا را فراهم می‌کند. نتیجه این فرآیند می‌تواند رگبار‌های کوتاه‌مدت و رعدوبرق‌های محلی باشد.

در سواحل دریای خزر و دامنه‌های البرز نیز همچنان رطوبت سطحی نقش مهمی دارد.

جریان مرطوب خزری هنگام برخورد با ارتفاعات مجبور به صعود می‌شود؛ پدیده‌ای که در هواشناسی صعود اوروگرافیک نام دارد.

این فرآیند می‌تواند در گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز باعث افزایش ابر و شکل‌گیری بارش‌های پراکنده شود. بارش در این مناطق بیشتر ماهیت نقطه‌ای دارد و الزاماً تمام استان را درگیر نمی‌کند.

در شمال‌شرق نیز ارتفاعات خراسان شمالی و خراسان رضوی همچنان در محدوده‌ای قرار دارند که ناپایداری جوی می‌تواند فعال شود.

در چنین شرایطی، افزایش دمای سطح زمین در ساعات روز و وجود رطوبت در لایه‌های پایین جو، انرژی لازم برای رشد ابر‌های عمودی را فراهم می‌کند؛ بنابراین احتمال رگبار و رعدوبرق محلی در ساعات بعدازظهر وجود دارد.

در جنوب‌شرق، به‌ویژه مناطقی از جنوب کرمان، شرق هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان، رطوبت دریای عمان می‌تواند همچنان به‌عنوان سوخت ناپایداری عمل کند.

در صورت تقویت همرفت، ابر‌های باران‌زا در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد کرده و رگبار‌های کوتاه، اما گاهی نسبتاً شدید ایجاد می‌کنند.

در مقابل، بخش بزرگی از مرکز، جنوب و جنوب‌غرب کشور همچنان در محدوده پایداری جوی قرار دارد.

در این شرایط، فرونشینی هوا از رشد عمودی ابر‌ها جلوگیری می‌کند و احتمال بارش گسترده کاهش می‌یابد.

استان‌هایی مانند اصفهان، یزد، قم، سمنان، فارس، بوشهر و خوزستان همچنان بیشتر با هوای گرم و خشک مواجه خواهند بود. در مناطق بیابانی نیز در صورت افزایش سرعت باد، احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

تهران نیز در این الگو بیشتر در محدوده هوای پایدار قرار می‌گیرد و فعلاً نشانه‌ای از یک سامانه بارشی گسترده برای پایتخت دیده نمی‌شود؛ با این حال وضعیت ارتفاعات البرز می‌تواند متفاوت باشد و افزایش ابر و ناپایداری محلی دور از انتظار نیست.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
بارش باران هواشناسی الگوی جوی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز پاییز با بارش‌های قابل‌ ملاحظه در سواحل خزر
هشدار وزش باد شدید و گرد و خاک در تهران
هشدار رگبار موسمی برای کشور
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عیادت رهبر انقلاب از جانبازان پیجری حزب‌الله لبنان
10 دقیقه ویدیوی تازه از فراری دادن خلبان آمریکا از ایران
گرای خائنانه تجزیه طلب برای بمباران زیرساخت‌های ایران!
جزئیات جلسه سری اعراب با اسرائیل برای جنگ با ایران و یمن
سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!
روایت مسعود بهنود از بازگشتش به ایران
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
گزارش اسکای درباره بهداد اقبالی مالک جدید چلسی
ویدیوی خبرساز گلزار: هرکسی را به خانه‌ات راه نده
مسعود بهنود به کشور بازمی‌گردد
این ویدیوی امیر نوری باعث تصادفش شد؟!
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۶۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۶۰ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۵۰ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qtp
tabnak.ir/005qtp