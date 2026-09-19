En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

قیمت نفت اعلام شد

در حالی که قیمت‌های مرجع نفت در محدوده ۱۰۰ الی ۱۰۸ دلار معامله می‌شود، صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از رسیدن قیمت فیزیکی طلای سیاه به بیش از ۱۳۰ دلار خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۸۸
| |
1100 بازدید
|
۲

قیمت نفت اعلام شد

به گزارش تابناک؛ در حالی که نفت آتی برنت حدود 100 دلار معامله می‌شود، اطلاعات یکی از صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی حاکی است، با ادامه اختلال در تردد نفتکش‌ها در منطقه و کاهش شدید جریان نفت از تنگه هرمز، قیمت نفت فیزیکی اکنون به بالای ۱۳۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

بنابراین؛ انتظار تورمی در بازار محصولات پتروشیمی که پیش‌تر با کاهش واردات نفت چین مطرح شده بود، تا ماه گذشته با کاهش ۲ تا ۳ میلیون بشکه‌ای واردات نفت این کشور تقویت شده است؛ به‌طوری‌که واردات نفت چین از ۱۱.۴ میلیون بشکه به حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون بشکه در روز رسید و احتمال تداوم این روند بیشتر شده است.

همچنین بر اساس این اطلاعات، جریان نفت عبوری از تنگه هرمز از میانگین ۲۱.۶ میلیون بشکه در روز در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ رسیده که به معنای کاهش حدود ۷۷ درصدی است.
منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت نفت تنگه هرمز پتروشیمی نفت برنت قیمت نفت برنت فرآورده های نفتی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عکس: خواننده لس انجلسی در جبهه!
عکس: لیست لوازم شخصی اولین رئیس صداسیما بعد از اعدام!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
باز هم قیمت نفت برنت رکورد زد
سقوط آزاد نفت؛ خاورمیانه بازار جهانی را شوکه کرد
پیش بینی فایننشال اکسپرس از قیمت نفت
قیمت نفت برنت دوباره رکورد زد
جهش ۳ درصدی نفت برنت
قیمت نفت کاهش یافت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
0
0
پاسخ
من و اینهمه خوشبختی ، محاله محاله محاله
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۸
تو هم همینه یاد گرفتی بیربط و با ربط هی محاله محاله محاله!
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی
عیادت رهبر انقلاب از جانبازان پیجری حزب‌الله لبنان
10 دقیقه ویدیوی تازه از فراری دادن خلبان آمریکا از ایران
گرای خائنانه تجزیه طلب برای بمباران زیرساخت‌های ایران!
جزئیات جلسه سری اعراب با اسرائیل برای جنگ با ایران و یمن
سیاسی ترین تبلیغ آمریکایی در روسیه با بازی گورباچف
ناگفته‌ها درباره لاله مرزبان و مراقبش / سبکی تحمل ناپذیر برای لیلا حاتمی مناطق محروم!
روایت مسعود بهنود از بازگشتش به ایران
قالیباف در مجلس بودن را دوست ندارد/ ماندن جبلی در صداوسیما کم‌ضررترین گزینه ممکن است/ پراسترس‌ترین کار، نقد کردن برادران لاریجانی بود!
قهرمان جوان ووشوی جهان در گلستان درگذشت
گزارش اسکای درباره بهداد اقبالی مالک جدید چلسی
ویدیوی خبرساز گلزار: هرکسی را به خانه‌ات راه نده
مسعود بهنود به کشور بازمی‌گردد
این ویدیوی امیر نوری باعث تصادفش شد؟!
سخنرانی جنجالی لاله مرزبان پس از بردن جایزه ونیز  (۲۶۰ نظر)
لاله مرزبان و آزادی زنان ایران/ یک جمله و چند سؤال بی‌پاسخ  (۲۰۲ نظر)
سفر رسمی یا بازارگردی؟ / آقای پزشکیان مردم در رنج‌اند این تصاویر خوب نیست  (۱۶۱ نظر)
صداوسیما برای چه کسی برنامه می‌سازد؟ / ۷۰ درصد مردم تماشاگر نیستند  (۱۴۵ نظر)
طرحی خاص از لاله مرزبان که وایرال شده است  (۱۱۴ نظر)
وزارت اقتصاد رها شده است / به دنبال استیضاح مدنی‌زاده هستیم  (۹۴ نظر)
تصاویر و ادعاهای خلبان آمریکایی فراری از ایران + زیرنویس  (۸۶ نظر)
اسامی شهدای عملیات ضد تروریستی سحرگاه امروز + عکس  (۸۱ نظر)
ویدیوی تکان دهنده رتبه یک دکترا  (۷۸ نظر)
اعلام جرم علیه عوامل برنامه «با ضیا»  (۷۷ نظر)
تصویری از لبخند ماندگار شهید مرتضی لاریجانی  (۶۰ نظر)
گازوئیل ارزان؛ یارانه ایرانی در جیب همسایه خارجی!/ کامیون‌ها بار می‌برند یا یارانه؟  (۵۴ نظر)
عکس: در حاشیه رزمایش امروز/ بانوان موتورسوار بسیجی  (۵۰ نظر)
 با دستور پزشکیان توقیف خودرو و جرایم حجاب متوقف شد  (۵۰ نظر)
دشمن موشک نمی‌خواهد؛ دروازه‌های اقتصاد باز است/ تورمِ دلار ۲۰۰ هزار تومانی هنوز سر سفره نیامده/ نفت گران شد، اما خوشحالی ندارد  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005qto
tabnak.ir/005qto