قیمت نفت اعلام شد
به گزارش تابناک؛ در حالی که نفت آتی برنت حدود 100 دلار معامله میشود، اطلاعات یکی از صادرکنندگان فرآوردههای نفتی حاکی است، با ادامه اختلال در تردد نفتکشها در منطقه و کاهش شدید جریان نفت از تنگه هرمز، قیمت نفت فیزیکی اکنون به بالای ۱۳۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
بنابراین؛ انتظار تورمی در بازار محصولات پتروشیمی که پیشتر با کاهش واردات نفت چین مطرح شده بود، تا ماه گذشته با کاهش ۲ تا ۳ میلیون بشکهای واردات نفت این کشور تقویت شده است؛ بهطوریکه واردات نفت چین از ۱۱.۴ میلیون بشکه به حدود ۸ تا ۸.۵ میلیون بشکه در روز رسید و احتمال تداوم این روند بیشتر شده است.
همچنین بر اساس این اطلاعات، جریان نفت عبوری از تنگه هرمز از میانگین ۲۱.۶ میلیون بشکه در روز در پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۴.۹ میلیون بشکه در روز در سهماهه دوم ۲۰۲۶ رسیده که به معنای کاهش حدود ۷۷ درصدی است.
منبع: فارس