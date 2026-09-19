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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و  وزیر امور خارجه پاکستان ظهر امروز شنبه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۸۴
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ایران و پاکستان

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و  وزیر امور خارجه پاکستان ظهر امروز شنبه به صورت تلفنی گفتگو کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین درباره موضوعات مورد اهتمام دو کشور و آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

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ایران و پاکستان عباس عراقچی پاکستان محمد اسحاق دار گفتگوی تلفنی تحولات منطقه
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