گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ظهر امروز شنبه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۸۴| |
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به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ظهر امروز شنبه به صورت تلفنی گفتگو کرد.
در این تماس تلفنی، طرفین درباره موضوعات مورد اهتمام دو کشور و آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.
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