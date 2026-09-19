دولت بریتانیا از خانوارها خواست کنسرو و آب ذخیره کنند، این اقدام در پی تهدیدات روسیه به اوکراین انجام شده است. وی همچنین از ارائه نقشه‌های فنی موشک‌های دوربرد اسکالپ به مقامات اوکراینی برای تولید داخلی خبر داد.

به گزارش تابناک؛ دولت بریتانیا در چارچوب بازنگری راهبرد دفاع مدنی و در واکنش به تشدید تهدیدات امنیتی ناشی از جنگ اوکراین، برنامه‌ای برای آموزش عمومی با هدف ذخیره‌سازی اقلام ضروری در منازل طراحی کرده است.

بر اساس این طرح که در پی هشدارهای اخیر روسیه درباره پیامدهای ارسال موشک‌های اسکالپ به کی‌یف تدوین شده، از خانوارهای بریتانیایی خواسته خواهد شد تا با تهیه کنسرو و آب بطری، برای شرایط اضطراری احتمالی از جمله حملات سایبری، اختلال در شبکه‌های توزیع و بلایای طبیعی آماده شوند.

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، در سفر رسمی خود به کی‌یف ضمن تأکید بر تداوم حمایت نظامی و سیاسی لندن از اوکراین، تصریح کرد که این کشور در مسیر کمک به اوکراین تزلزل نخواهد کرد.

وی همچنین از ارائه نقشه‌های فنی موشک‌های دوربرد اسکالپ به مقامات اوکراینی برای تولید داخلی خبر داد.

در مقابل، کرملین اقدامات اخیر لندن را تشدیدکننده تنش توصیف و نسبت به عواقب آن هشدار داده است. مقامات بریتانیایی اما این تدابیر را بخشی از به‌روزرسانی "کتاب جنگ" و برنامه دفاع داخلی تا افق ۲۰۳۰ اعلام کرده‌اند که با هدف افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها و شهروندان در مواجهه با تهدیدات چندبعدی طراحی شده است.