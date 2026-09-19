دعوا بر سر کشتههای آمریکا در جنگ با ایران
به گزارش تابناک؛ واشنگتن پست در گزارشی به نقل از 6 مقام آمریکایی آگاه از داده های وزارت جنگ آمریکا، از بیشتر بودن آمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران در مقایسه با آمار رسمی اعلام شده پنتاگون خبر داد.
این روزنامه نوشته است، شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در جریان جنگ با ایران، بیش از آمار اعلامشده پنتاگون است. مقاماتی که با واشنگتن پست گفتگو کردند، از اینکه آمار تلفاتِ در خاورمیانه در پایگاه دادههای تلفات وزارت دفاع ثبت نشده است، ابراز نارضایتی کردند.
به گفته 6 مقام آمریکایی که از دادههای داخلی وزارت جنگ در خصوص ثبت تلفات آگاهی دارند، شمار نظامیان آمریکایی کشته شده در خاورمیانه در جریان جنگ جاری با ایران، بیش از آن چیزی است که پنتاگون اعلام کرده است.
پنج تن از این مقامات اظهار داشتند که دستکم 22 مورد مرگ در میان نیروهای نظامی رخ داده است؛ رقمی که 4 مورد بیشتر از آمار موجود در پایگاه داده عمومی پنتاگون، موسوم به "سامانه تحلیل تلفات دفاعی (DCAS)، است.
مقام ششم — که مانند دیگران به شرط ناشناس ماندن درباره این آمار صحبت کرد، گفت که از 28 فوریه (زمانی که دولت ترامپ با همکاری اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کرد) تاکنون، 23 نظامی جان خود را از دست دادهاند. به گفته این فرد، اگرچه تمام موارد مرگِ اعلامنشده مستقیما با درگیریها مرتبط نیستند، اما همگی مربوط به پرسنل آمریکایی بودهاند که در بحبوحه خصومتهای جاری در خاورمیانه حضور داشتهاند.
این مقام همچنین افزود که از زمان آغاز عملیات رزمی، سه پیمانکار آمریکایی مستقر در منطقه نیز جان خود را از دست داده اند.
تا روز جمعه، پایگاه داده DCAS پنتاگون آمار 18 مورد مرگ نظامیان آمریکایی را ثبت کرده است؛ آماری که شامل موارد مرگ ناشی از اقدامات خصمانه و غیرخصمانه از زمان آغاز درگیری با ایران میشود.
جزئیات مربوط به این موارد مرگِ اعلامنشده - از جمله هویت نظامیان و همچنین زمان، نحوه و مکان مرگ آنها - همچنان نامشخص است. مقاماتی که از آمار بالاتر تلفات اطلاع دارند، از اینکه این تلفاتِ اضافی در سامانه عمومی ثبت تلفات پنتاگون منعکس نشده است، ابراز نارضایتی کردند.
پنتاگون از پاسخگویی به پرسشها درباره این مغایرت آماری خودداری کرد اما پیت هگست وزیر جنگ در توییتی در واکنش به گزارش واشنگتن پست با رد این گزارش، نوشت: این واقعا چندشآور و جعلی است. یک دروغ کامل. شرم بر واشنگتنپست؛ آنها از رسانههای دولتی ایران هم بدترند."
جنگ با ایران - که نظرسنجیها نشان میدهد در میان افکار عمومی آمریکا بهشدت نامحبوب است - در آستانه انتخابات میاندورهای ماه نوامبر، به یک معضل سیاسی برای دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه تبدیل شده است. رویههای دولت در ثبت آمار تلفات، اوایل سال جاری و زمانی که نام 4 نظامی آمریکاییِ کشته شده در جنگ با ایران برای مدتی کوتاه از فهرست رسمی پنتاگون حذف شده بود، با انتقادات و بررسیهای دقیق مواجه شد.
واشنگتن پست در ادامه گزارش خود نوشت: ثبت دقیق آمار تلفات نظامی، پیامدهایی فراتر از مسئله شفافیت عمومی دارد. هر زمان که یکی از اعضای ارتش ایالات متحده می میرد، ارتش تحقیقاتی را در حوزه وظایف خود انجام میدهد تا مشخص شود که آیا مرگ در حین انجام وظایف رسمی رخ داده است یا خیر. این یافتهها بر مزایای بازماندگان که خانوادههای اعضای ارتش واجد شرایط دریافت آن هستند، تاثیر میگذارد.
دموکراتهای مجلس سنا متعهد شدهاند که در صورت بازپسگیری اکثریت در انتخابات میاندورهای، نحوه اطلاعرسانی پنتاگون درباره تلفات نظامی را بررسی کنند.
پت رایان (نماینده نیویورک)، جیسون کرو (نماینده کلرادو) و ۱۰ تن دیگر از نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا - که همگی از کهنهسربازان ارتش هستند - روز جمعه اعلام کردند که در حال پیگیری قانونی برای جلوگیری از دستکاری دادههای دولتی مربوط به تلفات نیروها توسط پنتاگون میباشند. سناتور تامی داکورث (از ایلینوی) نیز ماه گذشته همین لایحه را با همراهی 17 تن از همکاران دموکرات خود در سنا ارائه کرده بود.
در همین حال، توماس ماسی (نماینده جمهوریخواه از کنتاکی) این هفته تلاش کرد تا مجلس را وادار به رایگیری درباره استیضاح پیست هگست در ارتباط با مساله جنگ کند؛ او مدعی است که وزیر جنگ کابینه ترامپ با آغاز اقدامات خصمانه بدون مجوز کنگره، مفاد "قطعنامه اختیارات جنگی مصوب 1973" را نقض کرده است.