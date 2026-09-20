ترامپ در باتلاق تصمیمات متناقض گرفتار است / دیدگاههای چین و روسیه را بررسی میکنیم
سردار محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره مواضع متناقض ترامپ رئیسجمهور آمریکا مبنی بر ادامه حمله به ایران از یک سو و پایان دادن به جنگ از سوی دیگر، اظهار کرد: واقعیت این است که ترامپ اکنون تحت فشار چندین جریان و جناح، هم در داخل آمریکا و هم از سوی برخی متحدان این کشور در اروپا و کشورهای جنوب خلیج فارس قرار دارد.
وی افزود: ترامپ وعدههای زیادی به مردم آمریکا داده بود تا رأی جمع کند، اما به دلیل عدم توانایی و همچنین شناخت نادرست از جهان و بهخصوص کشورهای منطقه از جمله ایران، امروز در وضعیتی قرار گرفته که تصمیمها و اظهاراتش با یکدیگر تناقض دارد.
کوثری ادامه داد: کسی که در باتلاق گرفتار شده و احساس میکند در حال غرق شدن است، ممکن است برای نجات خود حرفهای متفاوت و حتی متناقض بزند. ترامپ از یک طرف تلاش میکند خودش را نجات دهد و از طرف دیگر به دنبال آن است که در میدان نبرد با ایران دستاوردی برای خود ایجاد کند؛ بنابراین چندان نباید از اظهارات کاملا متناقض و متفاوت او تعجب کرد.
وی با بیان اینکه ترامپ نمیداند در برابر شرایط موجود چه تصمیمی باید بگیرد، تصریح کرد: تفکری که بر اساس زور و سلطه باشد، نمیتواند تصمیمات متعادل و منطقی اتخاذ کند. امروز تفاوت رویکرد میان چنین تفکری با مکتب امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب کاملا آشکار است.
امام شهید با صلابت و منطق در برابر فشارها ایستاد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نحوه رفتار و برخورد امام شهید با موضوعات مختلف، گفت: امام شهید ما در اوج فشارها با صلابت، منطق و اخلاق سخن میگفتند و مسائل را دقیق بیان میکردند؛ چراکه چیزی برای خود نمیخواستند و هدفشان عزت و سربلندی ملت ایران و حفظ این کشور بود.
کوثری خاطرنشان کرد: به همین دلیل پیشبینیها و سخنان ایشان را امروز در عمل میبینیم. ایشان درباره ایستادگی مردم و شکست توطئههای آمریکا سخن گفته بودند و امروز میبینیم که مردم ایران در برابر دشمن ایستادهاند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب نیز پیش از این تأکید کرده بودند که رؤسای جمهور متعدد آمریکا طی دهههای گذشته تلاش کردند جمهوری اسلامی را ساقط کنند اما موفق نشدند و ترامپ نیز نخواهد توانست چنین کاری انجام دهد. همچنین درباره تحولات منطقه و مقاومت مردم یمن نیز پیشبینیهایی مطرح شد که امروز بخشهایی از آن را در تحولات منطقه شاهد هستیم.
کوثری با تأکید بر اینکه تفاوت اساسی میان رویکرد جمهوری اسلامی و تفکر حاکم بر آمریکا در نوع نگاه به انسان و جامعه است، گفت: امامین انقلاب آمدند تا اخلاق را در جامعه ایران، جبهه مقاومت و در نهایت در سطح جهان پیاده کنند؛ یعنی جنایت، کشتار و ظلم کنار گذاشته شود و انسانها بتوانند در کنار یکدیگر زندگی شرافتمندانهای داشته باشند.
وی ادامه داد: کسی که به دین اسلام اعتقاد دارد باید احکام الهی اسلام را اجرا کند و کسی که مسیحی است نیز باید آموزههای الهی مسیح را مورد توجه قرار دهد؛ اما وقتی تفکر بر پایه زور و سلطه شکل میگیرد، نتیجه این میشود که فرد تصور میکند همه باید تابع او باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تأکید کرد: این همان تفاوت اساسی میان دو نوع نگاه است؛ یک نگاه، عزت و زندگی شرافتمندانه انسانها را دنبال میکند و نگاه دیگر میخواهد با زور خواستههای خود را به دیگران تحمیل کند.
دیدگاه های چین و روسیه را بررسی می کنیم
کوثری در ادامه درباره اظهارات اخیر وزیر خارجه چین در دیدار با سیدعباس عراقچی و اعلام حمایت پکن از حقوق مشروع ایران اظهار کرد: طبیعی است که کشورهای مختلف، از جمله چین و روسیه، درباره مسائل منطقه و مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا دیدگاههایی داشته باشند و ما نیز این دیدگاهها را میشنویم و بررسی میکنیم.
وی افزود: تصمیمگیرنده نهایی درباره مسائل مربوط به کشور، خود جمهوری اسلامی ایران است، اما این به معنای آن نیست که با کشورهای دوست گفتوگو نکنیم. اتفاقاً انسان باید سخنان دیگران را بشنود و از میان آنها بهترین را انتخاب کند.
کوثری با اشاره به آیه «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» گفت: ما نظرات دوستان خود را میشنویم، بررسی میکنیم و در نهایت تصمیم دقیق و مناسب را اتخاذ خواهیم کرد. بنابراین اگر چین یا روسیه نظری درباره آینده تحولات و مذاکرات دارند، ما آن را دریافت و بررسی میکنیم، اما تصمیم نهایی با جمهوری اسلامی ایران است.
تا آمریکا به تعهداتش عمل نکند مذاکرهای در کار نیست
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا ورود چین به موضوع ایران و آمریکا میتواند به روند مذاکرات احتمالی کمک کند، گفت: اگر آمریکاییها بر اساس منطق و با هدف پایان دادن به جنگ، کشتار و جنایت حرکت کنند، طبیعتاً شرایط متفاوت خواهد بود؛ اما مشکل اینجاست که آنها همچنان بر اساس زور و فشار عمل میکنند.
وی تأکید کرد: اگر آمریکا و اسرائیل به دنبال ادامه جنایت، کودککشی و کشتار باشند، جمهوری اسلامی ایران در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد.
کوثری تصریح کرد: ما ایستادهایم و تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، صرفاً با حرف و وعده نمیتوان انتظار مذاکره داشت. آمریکاییها باید در عمل تعهدات خود را اجرا کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: معیار برای ایران، عمل طرف مقابل است، نه صرفاً اظهارات و پیامهایی که مطرح میشود. تا زمانی که تعهدات طرف مقابل عملی نشود، مذاکرهای با آنها صورت نخواهد گرفت.