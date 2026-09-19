عکس: سایه ترس بر کلاس‌های درس سوریه

تداوم تجاوزات و حملات ارتش رژیم صهیونیستی در حومه استان «قنیطره» سوریه، وضعیت آموزشی این منطقه را با چالش جدی مواجه کرده است. همزمان با هراس دانش‌آموزان از خطر بازداشت در مسیر مدرسه، والدین نیز برای فرستادن فرزندان خود به کلاس‌های درس دچار تردید شده‌اند.