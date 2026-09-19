En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۹۴۹۷۲
بازدید: ۵۹۲

عکس: سایه ترس بر کلاس‌های درس سوریه

تداوم تجاوزات و حملات ارتش رژیم صهیونیستی در حومه استان «قنیطره» سوریه، وضعیت آموزشی این منطقه را با چالش جدی مواجه کرده است. همزمان با هراس دانش‌آموزان از خطر بازداشت در مسیر مدرسه، والدین نیز برای فرستادن فرزندان خود به کلاس‌های درس دچار تردید شده‌اند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل سوریه کلاس های درس حملات ارتش اسرائیل دانش‌آموزان سوری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha