«شهرکراد»؛ راهکاری نوین برای تامین مالی بنگاههای کوچک
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، در آیین اهدای لوح به سکوی تامین مالی جمعی «شهرکراد» که با حضور مدیرعامل فرابورس ایران، علی محمد خانکی مدیر امور مالی و خزانه داری بانک شهر و ... برگزار شد، محمد گودرزی مدیرعامل کارگزاری بانک شهر با اشاره به چالشهای فعلی اقتصاد کشور، گفت: کمبود سرمایه در گردش یکی از موانع اصلی پیش روی شرکتهای کوچک و بنگاههای تولیدی است که این مسئله مشکلات جدی برای این واحدها ایجاد کرده است.
گودرزی با تاکید بر نقش بازار سرمایه در حل این معضل، سکوهای تامین مالی جمعی را ابزاری دانست که به درستی در بستر بازار سرمایه و فرابورس تعریف شدهاند و اظهار کرد: بسیاری از شرکتهایی که در زنجیره ارزش بانکها قرار دارند، میتوانند از این ابزار نوین برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی بهره ببرند.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد بانک شهر و کارگزاری بانک شهر در پاسخ به این نیاز، اظهار کرد: این مجموعه با درک ضرورت تامین مالی بنگاههای اقتصادی، اقدام به تاسیس سکوی «شهرکراد» کرده است و این سکو به عنوان ابزاری کارآمد، نه تنها راهکاری برای تامین مالی بنگاههای کوچک محسوب میشود بلکه بستری مناسب برای هدایت سرمایههای خرد مردمی به سمت بخش واقعی اقتصاد و تولید فراهم کرده است.
مدیرعامل کارگزاری بانک شهر همچنین با اشاره به تکمیل زنجیره خدمات تامین مالی بانک شهر، اعلام کرد: اکنون این زنجیره آماده ارائه سرویسهای متنوع به تمامی بنگاههای اقتصادی است تا بتواند نقش موثری در رونق تولید ایفا کند.