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اعلام جرم علیه برگزارکنندگان ماراتن بوستان ولایت

اعلام جرم علیه عوامل برگزاری «دو ماراتن تهران» به دلیل رعایت نشدن موازین شرعی و قانونی در این رویداد، با ورود دادستانی تهران به تشکیل پرونده قضایی منجر شد.
کد خبر: ۱۳۹۴۹۶۹
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اعلام جرم علیه عوامل برگزاری ماراتن بوستان ولایت

به گزارش تابناک؛ مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در پی برگزاری مسابقه دو مارتن در بوستان ولایت که در این رقابت موازین قانونی و شرعی رعایت نشده بود، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد و اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار داد.

با ورود دادستانی تهران، علیه عوامل و دست‌اندرکاران برگزاری این رقابت اعلام جرم و پرونده قضایی تشکیل شد.

منبع: میزان

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ماراتن بوستان ولایت اعلام جرم دادستانی
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